Pokemon Legends Arceus aangekondigd

Wij bij de reactie moesten even op adem komen na het zien van de trailer voor Pokemon Legends Arceus, een open wereld Pokemon game met erg veel nieuwe en toffe elementen. De game komt vroeg in 2022 uit maar ziet er nu al helemaal top uit. Dingen gaan er anders uit zien dan dat wij gewend zijn, hopelijk pakt het positief uit!

Het is een vrij korte blik, maar Pokemon Legends Arceus word dus een echte open wereld titel. Een titel waar je Pokémon in het wild kan vangen met wat er uit ziet als real time Pokéballs gooien. De gevechten lijken ook real time te zijn, waar je de trainer en de Pokémon naast elkaar ziet en de Pokémon zelf gaat vechten. Grafisch lijkt het op een mix van The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Pokémon. De game gaat zich afspelen in de Sinnoh region, maar zal meerdere generaties aan Pokémon bevatten. Arceus zal in de base game in ieder geval een prominente rol als Legendary gaan spelen. Waarom de keus voor één legendarische Pokémon? Geen idee. Qua starters lijkt het erop dat we cross-gen mogen kiezen.

Sommige elementen zien er nog een beetje karig uit, evenals de frame rate. Echter heeft de game nog genoeg maanden aan ontwikkeling voor de boeg. Het lijkt er in ieder geval op dat de ontwikkelaars bij Game Freak wakker zijn geworden en luisteren naar de fans. Hopelijk omarmen ze de nieuwe features zodanig, dat ze even veel detail bevatten, dan dat we van vroeger gewend zijn! Game Freak wilt nieuwe gronden doorbreken om de ontwikkeling van Legends Arceus succesvol te maken. De tweede video over Legends laat veel conceptualisatie zien voor de game, allemaal erg veelbelovend. Je taak is om de Pokédex voor de Sinnoh Region voor het eerst aan te vullen met alle nieuwe beestjes van over alle gebieden.

In de volledige Pokémon Presents kan je alle aankondigingen op een rijtje zien! Bekijk deze hier beneden. Zo is er onder andere meer informatie over New Pokémon Snap! Wat vind jij van alle aankondigingen? Let us know!