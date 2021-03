Outriders vanaf dag één al speelbaar via Game Pass

Outriders, de shooter van People Can Fly verschijnt 1 april (geen grap) voor Xbox, Playstation en PC. De game is vanaf dag één al speelbaar via Xbox Game Pass, zonder extra kosten.

Xbox fans met een Game Pass abonnement mogen vanaf 1 april zonder extra kosten aan de slag met de Gears of War-like Outriders. De game is speelbaar op console en via Android met de xCloud Beta.

Onlangs verscheen er een speelbare demo van Outriders op Xbox One, Playstation 4 en PC. Spelers mogen alle voortgang uit de demo meenemen naar de volledige game vanaf 1 april. Het is namelijk best een grote demo waarin je de eerste paar uur van de game al door kan spelen. Na een redelijk korte introductie kies je een specialisatie voor je personage. Er zijn drie verschillende specialisaties op dit moment met stuk voor stuk een eigen focus. Close-ranged, medium-ranged en long-ranged.

Het mooiste nieuws is dat Outriders volledig solo en in co-op met twee vrienden speelbaar is. Je mag ook met andere spelers op andere platformen spelen. Dus al je vrienden met een Xbox mogen met jou op je Playstation of PC meespelen.

Ben jij al aan de slag gegaan met de Outriders demo? Wat vind jij er van tot nu toe? Ga je aan de slag met de game via Game Pass in april, of speel je ‘m via Playstation of PC?

Alleen maar goed nieuws voor Xbox fans. Vorige week voegde Microsoft al 20 Bethesda titels toe aan de abonnementendienst om de overname van Bethesda te vieren. Vandaag zien we dat er binnenkort dus nog een grote game verschijnt via het platform. Hoeveel hard verdiende centjes heb jij weten te besparen door jouw Game Pass abonnement?