Review: Harvest Moon: One World

De eerste Harvest Moon die ik zelf ooit heb mogen spelen dateert alweer uit 1998. Op mijn Game Boy kwam ik in aanraking met mijn eerste boerderij spelletje waaraan ik verslaafd raakte. Ik kan de verslaving nog enig sinds herinneren en had toen zeker weken het spelletje in mijn Game Boy zitten. Nu 23 jaar later en vele boerderij spelletjes verder, zoals Story of Seasons, werd het weer eens tijd om terug te keren naar Harvest Moon. Harvest Moon: One World kwam begin deze maand uit en ik kon de verleiding niet weerstaan om weer lekker op mijn gemak een boerderijtje te runnen.

Harvest Moon: One World brengt de speler naar een wereld waar eigenlijk geen gewassen bestaan. Geen gewassen dat klinkt best wel apart als je erover nadenkt. Enkel in een oud boek die je personage in bezit heeft, wordt het verhaal verteld over de vele soorten gewassen die groeide op boerderijen. Tijdens een zoektocht naar eten voor je moeder kom je een vriendelijk wezen tegen. Dit wezen is een Wisp. Zodra je die tegen bent gekomen kom je er achter dat je de enige bent die deze wezens kan zien. De Wisps hebben jouw hulp nodig om een oude bekende te helpen uit de Harvest Moon saga: de Harvest Goddess. Enkel door het redden van de Harvest Goddess kan de wereld weer genieten van de gewassen van vroeger.

Om de Harvest Godess te bevrijden, krijg je hulp van de talloze Wisps die te vinden zijn in de wereld. In de vijf gebieden van de wereld dien je aan een aantal voorwaardes te moeten voldoen om de “hoofd” Wisps te bevrijden. Als je ze allemaal bevrijdt zal ook de Harvest Godess bevrijdt worden. Naast het hoofdverhaal zijn er nog talloze andere side quests die je kan doen. Deze zijn er om de bevolking van het land te helpen. Vele van die side quests bestaan uit het leveren van bepaalde gewassen of andere voorwerpen om constructies te repareren of te bouwen. Eigenlijk is er genoeg te doen naast enkel alleen zorg te dragen voor je boerderij.

Expando Farm

Anders dan de meeste boerderij spelletjes, krijg je in Harvest Moon: One World een boerderij die je overal mee naar toe kan nemen. Super handig aangezien de wereld best groot is en je dus niet altijd tijd of zin hebt om lange afstanden te maken tussen je boerderij of een stad. Naast het verplaatsen van je boerderij kan je ook nog paarden kopen om je reistijd te verkorten. Maar ook fast travel tussen de gebieden is een optie om snel meters te maken. Het voordeel echter van het meenemen van je boerderij is dat je makkelijker en sneller in de buurt bent van het gebied waar je bezig bent voor het verhaal en de side quests.

Op je Expando Farm komen er langzaam maar zeker ook andere gebouwen bij zodat je zelfstandig alles kan maken om je boerderij te runnen. De zaden echter kan je in Harvest Moon: One World niet kopen. Deze vind je bij de Wisps die je tegenkomt door de spelwereld heen. Elke Wisp heeft een zaadje beschikbaar die je gratis kan ophalen bij ze. Deze zaden kan je vervolgens op je Expando Farm planten en laten opgroeien tot een product. Deze producten heb je nodig voor de missies en verzoekjes van de bewoners. Maar je kan ze uiteraard ook nog verkopen om geld te verdienen waarmee je bijvoorbeeld dieren voor je boerderij kan kopen.

Verdict

Harvest Moon: One World is een gezellig familie vriendelijk boerderij spelletje voor alle leeftijden. Door het gratis verzamelen van zaadjes is de game vrij makkelijk te spelen. Je hoeft in principe geen zorgen te maken over geld, gezien je eigenlijk het geld voornamelijk gebruikt om dieren te kopen voor je boerderij. Als je van alles één hebt ben je voorzien en is het verzamelen van geld niet echt meer nodig. Door de simpele gameplay kan je de game heerlijk samen spelen met de kleine kinderen binnen je familie. Ondanks dat er een paar verfrissende veranderingen zitten in het spel, zoals de Expando Farm, wordt het spel snel repetitief. Maar dat is vrijwel bij de meeste boerderij spelletjes. Gelukkig is de spelwereld groot genoeg om te ontdekken en mensen te ontmoeten.

Toch is Harvest Moon: One World wel weer een game die vermakelijk is in de Story of Seasons Saga. Natsume Inc. brengt wat nieuwe elementen naar hun Saga om toch wat vernieuwingen in een oude recept te gooien. Dit werkt wel in de eerste paar uur dat je het spel speelt. Hopelijk ontwikkelen ze dit soort vernieuwingen door naar de volgende games in deze Saga. Harvest Moon: One World kan je in de Nintendo eShop kopen voor €49,99.