20 Bethesda titels toegevoegd aan Xbox Game Pass

De Bethesda <3 Xbox deal is rond. ZeniMax is nu officieel onderdeel van Microsoft en dat betekent goed nieuws voor alle Xbox fans. Vanaf vandaag pluk jij er met je Xbox One, of Series X en S al alle vruchten van.

Vorig jaar kon je het al lezen bij ons. Microsoft Xbox koopt Bethesda en ZeniMax voor 7,5 miljard dollar. Er is een tijdje overheen gegaan maar de deal is nu rond. Wat dit betekent is dat we in de toekomst heel veel Xbox exclusieve titels zien van alle Bethesda studios. Of The Elder Scrolls 6 de Playstation 5 overslaat is nog niet helemaal zeker. Je kan er in ieder geval wel rekening mee houden. Bestaande deals zoals Tokyo Ghost Wire en Deathloop blijven wel Playstation exclusives tot het contract verlopen is.

We hebben het al eerder gezegd, maar Phil Spencer is het beste van Xbox ooit heeft kunnen doen. Sinds hij het hoofd van de groene X is, maakte Microsoft een 180 graden draai in de videogame industrie. Met bijna alleen maar erg goed nieuws voor alle Xbox spelers van dien, is het bedrijf niet van plan om daar mee te stoppen. Daarom kan je vanaf vandaag al aan de slag met 20 Bethesda titels via Xbox Game Pass.

Je kunt nu bijna alle Bethesda games zonder extra kosten spelen op Xbox, PC of mobile via Xbox Game Pass. Alle toekomstige Bethesda titels komen net als alle andere First-Party Xbox titels ook op dag 1 op Game Pass. Een fantastische deal en schitterend nieuws voor alle Xbox en Bethesda fans.