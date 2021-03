SMT3 Nocturne HD Remaster verschijnt 25 mei

Shin Megami Tensei 3 Nocturne, afgekort SMT3 Nocturne krijgt een HD Remaster. In Japan is deze eerder dit jaar al verschenen. De Westerse versie verschijnt 25 mei op Playstation 4, Nintendo Switch én Steam.

Fans van de Persona serie weten misschien dat Shin Megami Tensei de ‘voorloper’ is van de populaire spin-off. De Persona games zijn ontstaan uit de Shin Megami Tensei reeks en bevatten beide veel van dezelfde personages. De persona’s zoals je ze kent uit de Persona serie zitten namelijk ook in alle SMT games, alleen dan als demonen. De SMT reeks is dan ook een stuk duisterder dan de recentelijke Persona titels. Tot en met Persona 3 waren de thema’s ook hier best duister, maar draaide ze bijna allemaal om de middelbare school periode in Japan.

In Shin Megami Tensei 3 begint het met een doodnormale dag, maar dit veranderd al vrij snel wanneer de wereld plotseling door chaos omringd wordt. Het is een gevecht tussen goden en demonen en met de keuzes die jij maakt door je reis bepaal je wie zegeviert.

De SMT titels worden over het algemeen ervaren als moeilijker dan Persona. Waar je in Persona jezelf in veel gevallen door gevechten kunt brute-forcen, is het aanpassen van je aanvallen op zwakheden nóg belangrijker in SMT3. De combat lijkt namelijk heel erg op de Persona titels. Omdat Atlus zich bewust is van de moeilijkheidsgraad van de SMT titels komt de remaster met een nieuwe ‘Merciful’ mode. Dit zou een makkelijkere mode zijn zodat voornamelijk nieuwkomers de game ook met plezier kunnen ervaren.

Ben jij een ervaren SMT fan en kijk je er al naar uit om dit verhaal opnieuw op te pakken? Of ben je door Persona 5 geïnteresseerd geraakt in de franchise en wordt dit je eerste avontuur in een mainline SMT titel? Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!