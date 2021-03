Gotham Knights uitgesteld naar 2022

Gotham Knights de Warner Brothers DC (voornamelijk) co-op game is uitgesteld naar 2022. De game zou oorspronkelijk dit jaar nog verschijnen, maar dat zit er helaas niet meer in.

Het bleef al lang stil rondom Gotham Knights. Je was misschien zelfs helemaal vergeten dat deze game dit jaar nog zou verschijnen. Fans die aan de slag willen met deze co-op game moeten iets langer geduld hebben. De game schuift op naar 2022, zonder concrete release datum.

Gotham Knights is in ontwikkeling bij Warner Brothers Games Montréal. Deze studio ken je misschien al van Batman: Arkham Origins. De daaropvolgende games in de Arkham-franchise zijn ontwikkeld door Rocksteady Games. WBG Montréal’s aanstaande co-op game speelt zich niet af binnen dat zelfde universum. Gotham Knights speelt zich af in een ander universum en heeft dus niets met de Batman games te maken op gebied van verhaal, wereld en ga zo maar door.

Gotham Knights legt de focus heel erg op co-op. Dit betekend dat je de hele game samen met een vriend, familielid, hond of cavia kan spelen. De game is ook een beetje rond dit idee ontworpen. Indien je liever in je eentje speelt is dat ook mogelijk. Het is in tegenstelling tot Hazelight’s sterke co-op games, geen vereiste om de game met zijn tweetjes uit te spelen.

Kijk jij er al naar uit om volgend jaar aan de slag te gaan met Batgirl, Robin, Nightwing of Red Hood? Vind je het jammer dan Gotham Knights is uitgesteld?