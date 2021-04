Grote Playstation 5 update arriveert vandaag

Er ligt voor vandaag een grote Playstation 5 update klaar. Deze nieuwe en grote update voegt een aantal nieuwe features toe en verbeterd bestaande features. Interne opslaguitbreiding is nog niet uitgerold met deze update.

Vanaf vandaag is het mogelijk om Playstation 5 titels op te slaan op een externe harde schijf. Voorheen konden Playstation 5 spelers enkel Playstation 4 titels op een externe harde schijf opslaan (en er vanaf spelen). Playstation 5 titels kunnen wel extern worden opgeslagen, maar niet gespeeld. Als je een Playstation 5 titel van je externe harde schijf wilt spelen, moet je deze eerst op je Playstation 5 kopiëren. Dit kopiëren gaat een stuk sneller dan opnieuw downloaden. Net als met downloaden hebben spelers hier de keuze om alleen bepaalde secties van de game te kopiëren naar de Playstation 5. Uiteraard alleen als de game dit toestaat. Zo kan je in bijvoorbeeld Call of Duty: Cold War kiezen om alleen de Multiplayer of Singleplayer te installeren.

Cross-gen Share Play is eindelijk hier!

Vanaf vandaag mogen Playstation 4 en Playstation 5 spelers eindelijk hun beeldscherm met elkaar delen. Dit betekent dat je op je Playstation 4 met je Playstation 5 vriend mee kan kijken, of zelfs zijn controller over kan nemen. Andersom natuurlijk ook. Tot nu werkte Share Play alleen Van Playstation 4 naar Playstation 4. En van Playstation 5 naar Playstation 5. Op deze manier kan je als Playstation 4 speler ook samen met je Playstation 5 vriend co-op spelen in games die dit toe laten via Share Play.

Nog meer cross-gen mogelijkheden: Het is nu mogelijk om toe te treden tot online multiplayer sessies van vrienden op Playstation 5 en Playstation 4. Voorheen konden Playstation 5 spelers al gemakkelijk met elkaar samen spelen met deze functie. Dit werkt nu ook als Playstation 4 met Playstation 5 spelers willen samenspelen.

Game Base en verbetering

Het Game Base menu is verbeterd en geeft je nu sneller toegang tot belangrijke opties. Het uitschakelen van game-chat is nu makkelijker en je kan je vrienden gemakkelijk in volume verstellen.

Zodra het door de ontwikkelaars wordt ingeschakeld en jouw Playstation automatische updates heeft ingeschakeld, ontvang je de laatste updates op je console. Ook als je console in rustmode staat. Zo kan je direct aan de slag als je je Playstation 5 weer aan zet.

Het is nu mogelijk om beter te zoeken tussen je game bibliotheek en spellen te verbergen. Zo kan je de Alpha’s en Beta’s van 5 jaar geleden eindelijk uit de lijst laten “verdwijnen”.

Er is een nieuwe instelling voor trofeeën. Zo is er een nieuw stat scherm toegevoegd om snel een overzicht te krijgen van je trofee level en voortgang. Ook kan je nu instellen dat automatische video’s en screenshots als je een trofee behaald alleen worden gemaakt als je bijvoorbeeld een gouden of platinum trofee behaald.

Het is nu mogelijk om in te zoomen op het scherm.

Playstation App

Ook de mobiele App van Playstation krijgt binnenkort wat updates. In de aankomende weken mag je nieuwe functies verwachten waaronder:

Meedoen met online speelsessies door via de app op meedoen te klikken;

Je Playstation 5 opslag beheren;

Trofeeën vergelijken met vrienden;

Producten filteren in de Playstation Store.

