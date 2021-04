Review: Poison Control

Nippon Ichi Software, bekend van de Disgaea titels, komt nu met een ietwat kleiner project: Poison Control. De trailer voor deze titel intrigeerde mij om de game een kans te geven, is de game interessant genoeg om aan te kunnen raden? Laten we erachter komen!

Je speelt Poison Control als iemand die wakker wordt in een letterlijke hel. Je doel? De weg terug naar de wereld van de levenden te vinden. Je andere doel, is om met de twee zielen die in je lichaam zitten, deze hel te trotseren en deze te reinigen van het gif dat er ronddwaalt. Je vecht hierin tegen vijanden, maar ook tegen je omgeving. De game verteld het verhaal op een prima manier, echter is het verhaal zelf niet meer dan oké. Je kan je personage niet volledig customizen, maar wel een gender en stem geven. Gezien jij jouw lichaam moet delen met Poisonette, komt dit met speciale krachten. Je kan namelijk giftige kogels schieten om je vijanden te verslaan, evenals tijdelijk je lichaam verlaten om gif uit de omgeving te trekken.

Dit is helaas gelijk waar de game tekort schiet. Eigenlijk is het een hele stijlvolle game met veel charme en leuke personages, dat tegengehouden wordt door de saaie gameplay en een lage fun factor. Je kan ten alle tijden wisselen van personage, maar Poisonette is voornamelijk in controle over je lichaam. Je moet vrij snel herladen en dan is het de bedoeling dat je gif van de grond raapt om je kogels bij te vullen, hier is een meter voor in beeld. Wanneer je genoeg gif op hebt geraapt, zal je terugkeren naar je oorspronkelijke plek. Vervolgens kan je weer op vijanden gaan schieten. Dit is eigenlijk een groot deel van de gameplay loop en gelijk één van de meest vervelende dingen om in Poison Control te doen.

Buiten dat is het mikken op de Nintendo Switch in deze game gewoonweg niet te doen met de standaard joy-cons en motion control. Ook is je ammo erg snel op, iets dat mij soms wel op de wekker kon gaan. Het level design heeft weinig variatie en dit geld ook voor de vijanden. Er zit wel altijd een bepaalde gedachte achter ieder level, dit houdt het best interessant op zijn tijd.

Ieder level, of Belle’s Hell, wordt namelijk gemaakt wanneer een jonge vrouw haar donkere gedachten loslaat. Hallo Persona? Maar, veel van de topics die aan bod komen, zoals zelfmoord en depressie, kunnen vrij heftig zijn. Chapeau echter, want er is weer een game die het praten over dit soort taboes probeert te stimuleren. Helaas krijgen de verhalen nooit de attentie en diepgang die ze verdienen in-game, maar goed, het is dan ook nog een vrij klein project. Ik had geen Personage kwaliteit aan verhaalvertelling verwacht, maar toch wel iets meer dan dat we krijgen.

De game heeft wel soms best veel diepgang eigenlijk. Je hebt verschillende loadouts en wapens waar je tussen kan wisselen en je wordt ook uitgedaagd om te exploreren. De personages, waaronder voor Posionette, hebben erg veel charme en zij dragen dan ook de game op handen. De manier waarop personages tegen elkaar praten en hoe deze zijn uitgewerkt is rechtuit goed! Helaas sluiten de animaties niet altijd hierop aan. Wanneer het verhaal goed geschreven is, dan kan ik me soms ook wel verliezen in een emotioneel stukje, helaas is dit vaker niet het geval.

Graphics en UI

De graphics zijn eigenlijk best prima in orde. Het kleurenpalet past bij de thematisering die de game aan probeert te houden. Alle personages zien er uniek en tof uit, tevens ook de vijanden! De UI en menu’s werd ik ook wel echt blij van; het had gewoon die Personage-esque stijl en hoe kan je dat nu niet bevallen? Ook de performance op de Switch was prima in orde en ik merkte weinig tot geen issues hiermee. De framerate was gewoon smooth, technisch gezien dus best een prima game. Helaas zijn de controls nog vrij clunky en ouderwets.

Verdict

Poison Control is geen geweldige of baanbrekende titel. Echter is het wel een game die nieuwe gameplay elementen probeert, ondanks dat dit niet altijd even goed uitpakt. Het is dan ook maar een klein project vanuit een studio die voornamelijk bezig is met rollenspellen. Ik kan de game aanraden aan iedereen die eens iets anders op zijn of haar Switch wilt spelen en open staat voor iets unieks. Niet perfect dus, maar voor sommigen waarschijnlijk best een poging waard.

