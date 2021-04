Playstation Store voor Playstation 3 en Vita blijven open!

Een aantal weken terug bracht Sony ons minder goed nieuws. De Playstation Store voor Playstation 3, Playstation Vita en PSP zouden gaan sluiten in de zomer. Het internet vond hier nogal wat van. Er zijn nog duizenden spelers die graag spelen op hun oude spelcomputer. Gisteren krabbelde Sony terug op hun eerder genomen beslissing. De digitale winkel blijft open op Playstation 3 en Playstation Vita. De PSP -Store sluit wel vanaf 2 juli 2021.

“Upon further reflection, however, it’s clear that we made the wrong decision here. So today I’m happy to say that we will be keeping the PlayStation Store operational for PS3 and PS Vita devices. PSP commerce functionality will retire on July 2, 2021 as planned.”