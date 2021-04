Apex Legends introduceert Valkyrie in indrukwekkende video

Valkyrie is de nieuwe speelbare personage in Respawn’s Apex Legends. Zij is de eerste speelbare personage die een directe link legt met de Titanfall franchise.

Valkyrie komt naar Apex Legends in het volgende seizoen. Haar personage legt een directe connectie met Respawn’s veel geliefde Titanfall spellenreeks. Valkyrie is de dochter van een Apex Predator, een elitaire Titan piloot. In de video zien we hoe Valkyrie gekomen is aan haar karakter. Waar haar arsenaal vandaan komt, en wat haar motieven zijn. Bekijk de indrukwekkende video hier beneden:

Aan het einde van de video zien we hoe Valkyrie aan haar uitrusting komt. De Apex Predators hebben de oude Titan van Viper, de vader van Valkyrie, opgeslagen. Viper kennen we misschien al uit Titanfall 2. Hij is één van de vijandelijke hoofdpersonages waar we het tegen op moesten nemen. Valkyrie stript de Titan en bouwt het om tot een draagbaar harnas.

Dit is voor het eerst dat er een directe Titanfall link wordt gelegd in Apex Legends. We wisten natuurlijk al dat het in het zelfde universum afspeelde. Bekende wapens komen terug in een iets andere versie en hier en daar zijn er genoeg referenties voor de oplettende spelers. Dit keer is het echter iets minder subtiel en kruipen we binnenkort letterlijk in het harnas van Titanfall personage.

Seizoen 9 gaat op 4 mei van start in Apex Legends. Naast een nieuw seizoen op PC, Playstation, Xbox en Nintendo Switch, is er ook een mobiele versie onderweg. Apex Legends Mobile is vanaf eind april in Beta, maar nog niet in Europa.