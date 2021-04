Apex Legends Mobile eind deze maand al in Beta

Apex Legends komt naar je smartphone. De gratis Battle Royale game van Respawn Entertainment is later deze maand al speelbaar in een regionale Beta test. Deze is nog niet speelbaar in Nederland.

Vorige maand bekeken we de Nintendo Switch versie al van Apex Legends. Helaas lukte het Panic Button niet om Apex helemaal lekker te laten verlopen op de hybride console van Nintendo. Hoe zit dat met Apex Legends Mobile?

In tegenstelling tot Apex Legends op Nintendo Switch is de mobiele versie volledig losstaand van de console versie. Het is dus een unieke versie die speciaal is ontwikkeld voor smartphone en tablet. Dit betekent ook dat er geen cross-play is tussen mobile en console.

Apex Legends Mobile Beta

Aan het einde van de maand begint de eerste regionale Beta test voor de mobiele versie van de game. Deze start nog niet voor ons, maar voorlopig alleen in India en de Filipijnen. Een paar duizend spelers zijn de gelukkigen die als eerst aan de slag mogen met de game. Verspreid over het jaar wordt de game uitgerold in meerdere regio’s en voor meer spelers.

Vanaf de release is de mobiele versie van de game volledig losstaand van de console en PC versie. Zo krijgt de mobiele versie zijn eigen Battle Pass, cosmetica, en vrij te spelen voorwerpen