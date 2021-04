Animal Crossing: New Horizons volgende gratis update

Het is al weer bijna mei en dat betekent dat er weer snel een nieuwe gratis update komt voor Animal Crossing: New Horizons. Slinger die Nintendo Switch maar weer eens aan en speel er op los!

Het is dus bijna mei en dat houdt in dat May Day om de hoek is. May Day zal zijn van 29 april tot 7 mei. May Day is nu voor de tweede keer op je Animal Crossing: New Horizons eiland. Je krijgt een kaartje en levert deze in, alle kaartjes zijn voor eenmalig gebruik. Je kan dan naar een speciaal eiland, maar het is geen gewoon eiland. Deze eilanden leveren veel leuke items op, speciale meubels zelfs. Alleen is er één klein addertje, een mega brein brekende puzzel! Craft bijlen en scheppen en zweet je een weg door het doolhof, maar pas op… één verkeerde zet en je krijgt helemaal niets. Een verkeerd gat? Een keer teveel gehakt met je bijl? Begin maar opnieuw en opnieuw en opnieuw tot het je wel eindelijk een keer lukt. Gelukkig kan je opnieuw beginnen, anders zouden we bijna rage quitten.

Ook krijgen we weer de mogelijkheid om weer eens door het museum te wandelen met International Museum Day! Verkrijg je kaartje en op zoek naar die stempels, Museum Day is de leukste dag om te leren in je eigen museum. De Rally zal zijn van 18 mei tot 31 mei. Zo kan je ook eens weer goed bekijken wat je allemaal hebt verzameld, hoeveel visjes je al hebt en welke insecten je hebt gevonden. Of welke fossielen en kunstwerken je nog mist in je Animal Crossing: New Horizons museum.

Tot slot kunnen we ons weer klaar maken voor Wedding Season! Dit zal zijn van 1 juni tot 30 juni. Vorig jaar konden we kijken hoe Reese en Cyrus trouwden, kijken? We konden ze zelfs helpen met prachtige foto’s op Harvey’s Eiland! Dit jaar zullen ze een traditie starten om trouwfoto’s te blijven maken op het eiland. En jij moet natuurlijk weer helpen! Maak prachtige foto’s van het mooie stel en maak ze hun trouwdag herbeleven. Dit doe je natuurlijk niet voor niets, je krijgt ook weer toffe items als je hen blij maakt.

Natuurlijk moet je ook zeker de shops in de gaten houden, een nieuwe paar maanden houdt ook in nieuwe items en kleren!