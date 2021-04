Dit doet de PS5 update 21.01-03.10.00

De Playstation 5, alhoewel schaars, krijgt verschillende updates om het systeem te verbeteren. De nieuwe update, 21.01-03.10.00, verbeterd een aantal elementen! Lees hier wat er precies veranderd.

In de patch notes kan je precies zien wat er veranderd is in alle patches tot dusver. De vorige update stelde de PS5 beschikbaar voor USB storage vanuit externe harde schijven. Je kan PS5 games dus verplaatsen van je console naar je externe HDD. Ook waren er veranderingen in het party systeem en voegde Sony een zoom functie toe in de toegankelijkheidsinstellingen. Update 21.01-03.10.00 is een patch die vrij kort door de bocht gaat. De patch notes hebben namelijk maar 1 regel:

Version: 21.01-03.10.00 This system software update improves system performance.

Het is de tweede patch die in april naar buiten werd gebracht. Wat er precies veranderd, joost mag het weten! Sony heeft nog veel voor ons in petto, zo zal morgen een Ratchet & Clank: Rift Apart State of Play verschijnen, met meer gameplay en een kleine tech demo die laat zien wat de game ons zal bieden op technische grond.

Heb jij al een Playstation 5? Laat ons dan zeer zeker weten hoe het apparaat je bevalt! Wij op de redactie zijn in ieder geval nog blij met de performance van de PS5 en kijken uit naar meer technische hoogstandjes vanuit Sony, waaronder de nieuwe Ratchet & Clank!