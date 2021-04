Ratchet and Clank: Rift Apart toont 15 minuten gameplay

Ratchet and Clank: Rift Aaprt verschijnt over minder dan 2 maanden al op de Playstation 5. In de meest recente State of Play tonen Playstation en Insomniac Games hun standalone avontuur op de Playstation 5.

We zien schitterende beelden van de nieuwe Insomniac Games titel, Ratchet and Clank: Rift Apart, tijdens de State of Play van 29 april 2021. De kracht van de Playstation 5 wordt getoond met levendige gebieden, haarscherpe visuals en zo goed als bijna geen laadtijden.

Ratchet and Clank reizen naar een nieuw universum waar Dr. Nefarious een veel betere status heeft dan in zijn dimensie. Ook andere personages uit de franchise hebben een hele andere rol dan gebruikelijk in deze nieuwe dimensie.

Het duurt niet heel lang voordat Ratchet een aantal nieuwe moves leert. Zo kan hij over muren rennen en dashes uitvoeren. Hierdoor kan hij vijanden ontwijken, of langere afstanden afleggen in de lucht.

Dankzij de kracht van de nieuwe console zijn er zo goed als geen laadtijden. Zo demonstreert Insomniac Games een gevecht met een baas die zich afspeelt in meerdere levels. Het teleporteren naar het nieuwe level om door te vechten gebeurd binnen enkele seconden, met een leuke transitie animatie, waardoor het lijkt alsof er helemaal geen laadtijden meer zijn.

Ook de DualSense wordt goed gebruikt in deze nieuwe titel. Zo hebben wapens net als in Returnal verschillende vuur-modi. Zo kan je nauwkeurig schieten met bepaalde wapens als je de trigger maar een beetje indrukt. Druk je deze volledig door, dan schiet je sneller, maar minder nauwkeurig. Een ander voorbeeld is de shotgun. Met de trigger volledig ingedrukt schiet je beide patronen in één keer weg, maar als je de trigger voor de helft indrukt, zal je er maar eentje afschieten en hoef je dus niet direct te herladen.

Ratchet and Clank: Rift Apart is vanaf 11 juni exclusief verkrijgbaar voor de Playstation 5. Ga jij deze in huis halen?