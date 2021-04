Call of Duty slokt alweer een ontwikkelstudio op

Zucht. Alweer een getalenteerde ontwikkelstudio van Activision Blizzard is opgeslokt door de geldmachine, genaamd Call of Duty. Toys For Bob, bekend van onder andere Crash Bandicoot 4, is nu een ondersteunende ontwikkelaar voor Call of Duty Warzone.

We kennen Toys For Bob de laatste tijd het beste van Crash Bandicoot 4: It’s About Time en Spyro: Reignited Trilogy. De vele Spyro verwijzingen in Crash Bandicoot 4 deden ons hopen op een vervolg op de Spyro trilogie. Het lijkt er op dat dit niet gaat gebeuren. Omdat fans niet staan te wachten op een nieuwe Spyro? O, ja zeker wel. Maar omdat Call of Duty Warzone veel meer geld binnenhaalt dan wat dan ook.

Toys For Bob kondigt met “trots” aan dat de studio vanaf nu zal opereren als een ondersteunende studio voor Call of Duty Warzone. Deze tweet volgt na veel berichten over ontslagen personeel bij Toys For Bob.

Toys for Bob is proud to support development for Season 3 of Call of Duty #Warzone, and look forward to more to come. #LETSGO dev squads! #Verdansk84 pic.twitter.com/ERmFSWeaIk — Toys For Bob (@ToysForBob) April 29, 2021

Voormalig werknemer bij Toys For Bob, Nicholas Kole, meldt via Twitter enigszins bitterzoet te zijn over het verhaal. Hij is blij dat een aantal werknemers nog kunnen blijven werken bij de studio. Vooral in deze tijd.

I’m honestly just happy that the team is still getting work at all. Life’s kinda rough right now and I’d rather they have something to work on something rather than being let go because of some ridiculous reason. — allengar (@allenr85) April 30, 2021

Hiermee is Toys For Bob niet de enige studio waarbij talent niet optimaal wordt benut. Raven Software, bekend van al deze games, is tegenwoordig ook alleen maar geld aan het printen in Call of Duty Warzone.

Wie is de volgende, Activision?