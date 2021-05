Lady Dimitrescu nu al veranderd in Thomas de Stoomlocomotief

Al sinds het begin der tijden, tellende vanaf het moment dat videogames en het internet bestaan, bestaat er een grote mod-community. Voor vrijwel iedere game op PC zijn wel mods te vinden. En nu voor Resident Evil Village, die eind deze week verschijnt.

Een van de eerste mods voor Resident Evil Village is natuurlijk: Thomas de Stoomlocomotief. De mod veranderd het gezicht van Lady Dimitrescu in het gezicht van Thomas. Daarnaast wordt haar komst al aangekondigd met het iconische melodietje.

Thomas de Stoomlocomotief is een veelgeliefde cartoon bij de modding community. Voor vrijwel iedere game waar mods populair zijn, is een Thomas The Tank Engine mod. Zo kan je de draken in Skyrim bijvoorbeeld veranderd in Thomas. Een ander bekend fenomeen, spreekt voor zichzelf. Ongetwijfeld een grote inspiratiebron voor veel Thomas de Stoomlocomotief modders. Kijk zelf maar:

Resident Evil Village verschijnt aanstaande vrijdag al voor de huidige en vorige generatie. Het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat de PC fans aan de slag mogen met veel verschillende mods voor de game. Mods komen voor in veel verschillende vormen en maten. Sommige veranderen slechts het uiterlijk van bepaalde dingen in de game, sommige kunnen ook de gameplay volledig aanpassen. Hoe lang gaat het duren voordat we Lady Dimitrescu zien in een bikini? Als we de trend volgen van Resident Evil 2 en Resident Evil 3, gaat dat niet heel erg lang duren.