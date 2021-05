Sledgehammer Games aan het roer voor Call of Duty 2021

Sledgehammer Games, de makers van Call of Duty: WWII en Advanced Warfare zijn verantwoordelijk voor de nieuwe Call of Duty, die dit jaar verschijnt. Eerder lekte de eerste details al uit. Het zou gaan op een vervolg op hun voorgaande WWII game.

Eigenlijk zouden we dit jaar pas een nieuwe Black Ops hebben gekregen. Sledgehammer Games was vorig jaar aan de beurt, maar werd aan de zijlijn gezet als ondersteunende studio. De ontwikkeling van Sledgehammer’s project liep niet volgens plan, waardoor Treyarch een jaartje eerder aan de beurt was. Dit konden we dan ook wel merken, maar desalniettemin was Black Ops Cold War een heerlijk ouderwetse Call of Duty (klik voor de multiplayer review. Klik voor de singleplayer review).

We’re so excited to be leading the charge on @CallofDuty this year and can’t wait to share more. https://t.co/pMuaFybT1r — Sledgehammer Games (@SHGames) May 4, 2021

Er zit vast een hint verstopt in de GIF met The Undertaker erin. Ze plaatste er namelijk meer dan één. Misschien komt hij voor in de game? We zullen het zien. Tijdens de Earnings Call van 4 mei bevestigd Activision dat Sledgehammer Games aan het roer staat voor Call of Duty 2021. De volledige onthulling vindt later deze zomer plaats.

Waar we verleden jaren meestal in mei al een Call of Duty onthulling zagen, veranderde dat vorig jaar. Call of Duty Modern Warfare pakte samen met Warzone nog ontzettend veel momentum. Een aankondiging van de toen al gelekte Cold War titel was niet nodig. Met de recent verschenen Verdansk84 map zien we mogelijk opnieuw een Call of Duty reveal, later in de zomer. Tenzij Activision van plan is om dit jaar een sterke E3 line-up te tonen, wat waarschijnlijk niet het geval is.

Was jij fan van Sledgehammer’s WWII? Kijk jij uit naar het waarschijnlijke gevolg?