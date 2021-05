Review: New Pokémon Snap: Lach eens naar de Taillow

Iedereen is inmiddels wel bekend met het vangen van Pokémon. Doorgaans vangen we deze vrolijke wezentjes met de mooie rode en witte ballen. In New Pokémon Snap echter vangen we de Pokémon op een heel ander manier. Gewapend met een luxe camera worden we dit keer op pad gestuurd om de Pokémon op een foto te vangen. Grijp je camera en spring in je geautomatiseerde voertuig en schiet maar raak met je camera. Kan jij het perfecte plaatje schieten voor Professor Mirror?

In New Pokémon Snap bevinden de spelers zich in de regio Lental. In Lental gaat de speler aan de slag voor Professor Mirror. Professor Mirror is zeer geïnteresseerd in het boek van Captain Prince. In dat boek wordt gesproken over Pokémon onder het effect van een Illumina fenomeen. Jij gaat op pad om op onderzoek te gaan en om vervolgens foto’s te maken voor je PhotoDex. Tijdens je eerste expedities wordt het verhaal omtrent het Illumina fenomeen en Captain Prince steeds duidelijker. Ondertussen doe jij je best om de diverse Pokémon die er zijn goed op de foto te krijgen. Al met al is het spelen van dit spel in ieder geval een heerlijk relaxte zen ervaring waarbij je lekker achterover in je stoel kan zitten.

New Pokémon Snap is de langverwachte opvolger van de eerste Pokémon Snap uit 1999. Toen op de Nintendo 64 werden we dood gegooid met Pokémon spin-offs. Zelf vond ik vroeger Pokémon Snap ook een leuke en relaxte game om te spelen naast de Pokémon spellen die ik op de Game Boy speelde. Het spel is vergeleken met toen in de basis niet veranderd. Uiteraard zijn de graphics flink omhoog gegaan in de loop der jaren. Maar ook zijn er een tal van nieuwe toevoegingen in het spel om het wat meer diepgang te geven. Echter blijft de game redelijk simpel te spelen en kan elke amateur fotograaf er veel plezier uithalen.

Modernisering New Pokémon Snap

Ten opzichte van het eerste deel uit 1999 heeft New Pokémon Snap een flinke update gekregen qua graphics. De basics van het spel zijn vrijwel identiek aan de vorige game. De speler wordt van A naar B gebracht doormiddel van een mini hovercraftachtig wagentje genaamd de NEO-ONE. Hierdoor hoef jij enkel en alleen te focussen op je omgeving. In de omgeving zie je de rustgevende wereld van Pokémon en kan je zien wat ze in hun dagelijkse leven doen als er niet op ze wordt gejaagd door trainers. Zo zien we tijdens onze eerste rit een Pichu rond rennen en spelen met een Grookey. Verderop komen we een groepje Bidoofs tegen die bezig zijn met een dam constructie. Het is heerlijk om te zien wat ze eigenlijk allemaal aan het doen zijn en je kijkt je ogen uit naar alle Pokémon.

Je camera in New Pokémon Snap heeft een flinke update gekregen. Je camera beschikt over een aantal handige functies om de Pokémon goed op je foto te krijgen. Als eerste krijg je de beschikking over een scan feature. Hiermee kan je de omgeving scannen op interessante fotoplekjes of verborgen Pokémon. Het geluid wat je scanner maakt kan er ook voor zorgen dat Pokémon naar de camera toekijken of zelfs gaan poseren. Daarnaast krijg je ook een melodietje waarmee je de aandacht krijgt van de Pokémon. Een aantal Pokémon gaan zelfs dansen. Zo kwamen we een paar Bellossoms tegen die bij het horen van de muziek naast je kwamen dansen. Naast je camera krijg je ook nog wat Fluffruits mee om naar de Pokémon te gooien. De meeste Pokémon eten de Fluffruits en zullen daarna een blije pose aannemen.

New Pokémon Snap, snapt het soms niet meer

Ondanks de New Pokémon Snap een vrij lineaire game is, ontbreekt er soms informatie om verder te komen in het spel. In de hoofdmenu en tijdens de cut scenes wordt wel het een en ander verteld, maar het is niet altijd duidelijk wat je moet doen om verder in het spel te komen. Zo blijf je wel eens een paar keer door roteren langs alle locaties in de hoop dat je de foto maakt waarmee je verder komt. Iets meer duidelijkheid bij de locaties over wat je moet fotograferen was in sommige gevallen wel handig geweest. Ook kan je bij je research camp een rondje maken over het terrein. Hier kan je diverse routes in volgen, alleen is het niet altijd duidelijk welke route je nou eigenlijk gekozen hebt.

De andere locaties in New Pokémon Snap hebben over het algemeen een dag en nacht toer. In de nacht toer kom je weer nieuwe Pokémon tegen die zich niet laten zien bij daglicht en vice versa. Maar ook zie je Pokémon uitrusten, slapen of zelfs andere dingen doen. Elke locatie en toer heeft een level systeem. Elke keer als je een level stijgt op een locatie zal je nieuwe Pokémon ontdekken maar ook zullen de Pokémon zich anders gedragen ten opzichte van het vorige level. Als laatste locatie heb je de Illumina spots. Op deze spots draait het om een enkele Pokémon die uniek zijn in Lental en die je ook moet fotograferen als onder de invloed zijn van het Illumina fenomeen.

Verdict New Pokémon Snap

New Pokémon Snap is net als zijn voorganger uit 1999 een heerlijk ontspannen spel waarin je Pokémon vangt doormiddel van je camera. Het spel is leuk en goed gemoderniseerd waardoor het spel toch een beetje uitdaging geeft. Het feit dat de locaties veranderen naarmate de levels hoger worden zorgt ervoor dat je altijd wel weer naar locaties terug gaat. Ook de prestige drang naar het maken van het perfecte plaatje zorgt ervoor dat we keer op keer dezelfde toer maken om op de juiste timing een foto te maken. Het spel is daarnaast simpel en niet echt moeilijk om te spelen. Hierdoor kunnen eigenlijk spelers van bijna alle leeftijden deze game wel spelen. De interacties van de Pokémon in het wild zijn grappig en geven een heerlijke feel-good vibe. Met een kleine tuning in de begeleiding om verder te komen in het spel had het spel afgemaakt maar we zijn zeer benieuwd of er uiteindelijk nog meer content gaat komen voor het spel.