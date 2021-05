Scarlet Nexus toont opening movie

Scarlet Nexus verschijnt volgende maand al. Vandaag toont Bandai Namco het intro filmpje waar de game mee opstart. Wat direct opvalt is het hoge anime idee (duh) en de nu al catchy soundtrack.

Scarlet Nexus begint haar franchise met de videogame op Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en PC. De anime die later deze zomer verschijnt wordt ontwikkeld door SUNRISE, een bekende anime-studio.

Ondanks dat de game nog maar enkele weken van ons verwijderd is hebben we er nog niet zo veel van mogen zien. De afgelopen dagen is Bandai Namco echter actiever bezig om deze game onder de aandacht te brengen. Zo krijgen we een tal van korte filmpjes die ons meer laten zien over de wereld van Scarlet Nexus. Kijk bijvoorbeeld onderstaande video die ingaat op de verschillende omgevingen en hoe deze er uit zien in de mysterieuze Brain-Punk toekomst.