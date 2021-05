Maak vanaf volgende maand je eigen games op Nintendo Switch

Vanaf 11 juni maak je je eigen games op Nintendo Switch met Gamestudio. Deze nieuwe app is exclusief verkrijgbaar via de Nintendo eShop. Maak games, speel ze en deel ze met andere!

Een Mario Maker zonder grenzen eigenlijk. Maar dan net iets geavanceerder. Met Gamestudio maakt iedereen laagdrempelig zijn of haar eigen game. Door interactieve lessen leer je omgaan met het spel waardoor je al spelend leert hoe het in elkaar steekt. Je hebt helemaal geen programmeer of tekenkennis nodig om aan de slag te gaan met Gamestudio. Alles leer je in het spel. Bekijk onderstaande video om een eerste indruk te krijgen en een aantal spelvoorbeelden te zien:

Vanaf het eerste moment kan je er voor kiezen om de interactieve lessen te volgen, of aan de slag te gaan met vrij programmeren, waarin je binnen de limieten van de tools kunt maken wat je wilt. De mogelijkheden zijn groots, zoals je al kunt zien in de voorbeelden uit de video. Van avontuurspellen, tot actie spellen, schietspellen en ga zo maar door. Er zijn veel verschillende mogelijkheden.

De Knopix wezentjes in het spel helpen je gaande weg in het gebruik van de applicatie. Dit is het eerste Nintendo Switch spel waar je via een USB poort een muis kunt aansluiten. Zo hoef je niet alles met een Joy-Con, controller of touchscreen te doen! Gamestudio is vanaf 11 juni exclusief verkrijgbaar via de Nintendo eShop voor €29,99.