Preview: Rainbow Six Siege: Operation Northstar

Ieder nieuw Rainbow Six Siege seizoen is een nieuwe kans voor ons om in een preview event in de nieuwe operators, map en veranderingen te kruipen! Dat hebben we dit maal weer mogen doen en dit is onze ervaring!

Operation Northstar brengt een nieuwe operator met zich mee, evenals een rework voor Favela en een boel quality-of-life veranderingen! Laten we beginnen bij Thunderbird, de nieuwe defensieve operator voor Northstar. Thunderbird maakt gretig gebruik van haar gadget; de Kóna Stations. Deze kleine drone-achtige machine kan zij tot wel 3 keer verspreiden over de map. Dit apparaat staat stil op de grond en schiet een healing stim naar degene die in-range komt gelopen. Er zit een cooldown op, dus degene met het minste health krijgt voorrang. Zie het als een soort Doc, in machinevorm en zonder de mogelijkheid om te lopen. Operators kunnen bij een Kóna Station ook uit de down-state komen, wanneer zij zelf het apparaat activeren.

Pas wel op, want ook vijanden kunnen een stim krijgen uit dit station, dus het apparaat kan zowel voor als tegen je team gebruikt worden. Thunderbird is een 3-speed 1-armor operator die een aantal bekende wapens kan benutten. Zo kan je kiezen tussen de Spear .308 of SPAS-15 Shotgun als main apen. Voor off-hand zit je op een Q-929 pistool of de Bearing 9. Kies zelf of je gaat voor een impact grenade of een C4 nitrocell.

Thunderbird is naar mijn mening niet de meest interessante operator die Siege te bieden heeft tot dusver. Ik vind Doc nog steeds een toffere teammaat, omdat hij gewoon zichzelf kan positioneren en iedereen weet dat er meer roamers in Siege zitten dan wat anders. Aan de andere hand kan dit wel een manier zijn om roamers misschien toch het gevoel te geven dat er wat te halen valt door dichtbij objectives te blijven. Ook vind ik Thunderbird niet per sé origineel, het is alsof de ontwikkelaars eerder zoeken naar meerdere manieren om dezelfde soort operators te introduceren in plaats van te kijken naar nieuwe mogelijkheden die de meta kunnen veranderen op andere manieren.

Ook vind ik de keuze voor 3-speed 1-armor een beetje discutabel. Ja, Thunderbird’s gadget kan ervoor zorgen dat zij bij een objective weg kan gaan en kan roamen. Aan de andere hand wil je met een gadget als de Kóna Station juist ervoor zorgen dat je team bij elkaar blijft om te verdedigen.

Papier Maché is niet meer

Persoonlijk is Favela altijd één van de, als al niet de minst favoriete maps voor mij geweest. Iedere muur kon zowat gebroken worden met de aanraking van 2 vingers en er waren gewoonweg te veel ingangen. De veranderingen in Favela waren voor mij dus een opluchting. Er zijn minder ingangen, minder breekbare muren en er is een betere structuur. De map focust nu meer op close quarters, wat ervoor zorgt dat het gebruiken van een shotgun meer mogelijkheden te bieden heeft. Sommige kamers vind ik echter iets te benauwend met iets te weinig cover mogelijkheden. Maar, het is zeer zeker een verbetering op het oude Favela, alhoewel een rare keuze voor een thema als Operation Northstar. Ik wil een nieuwe winter map, Ubisoft!

Kwaliteit van spelen

Er zijn een boel veranderingen geïntroduceerd in Northstar. Sommigen blijven voor nu exclusief als beta in de test server en anderen zullen hun weg naar de live servers banen. Zo krijgt Smoke een rework, waar zijn gas niet meer door gesloten muren kan clippen. Ook zijn damage output is wat milder gemaakt. Visueel is de smoke beter te volgen. Melusi’s gadget zal niet meer volledig kogelvrij zijn. De Banshee zal nu open gaan wanneer iemand in range gaat, dit bied de mogelijkheid om de gadget kapot te krijgen.

Mira’s window is nu breekbaarder. Je kan hem niet volledig doorbreken, maar wel cracks in het raam maken. Echter vind ik het nog iets te heftig momenteel, want je kan na 1 klap zo goed als niks meer door het raam zien, dit mag van mij wel iets minder. Bullet holes zijn nu minder intens, dus je moet echt slaan of een shotgun gebruiken om grotere gaten te maken, zodat je ‘veilig’ kan peaken. Dit is in mijn ogen een positieve verandering. Zo zijn er nog meer kleine veranderingen op onder andere wapen mods, die je zelf kan ontdekken wanneer Northstar live gaat! Ook kan je nu dronen wanneer je dood bent, dus rijden in drones en camera’s bewegen. Ook kan je bijvoorbeeld met Maestro’s camera schieten, wanneer je dood bent!

Northstar

Alhoewel Operation Northstar zowel goede als mindere punten heeft, is het een geslaagder seizoen dan de vorige 2. Het voegt sterke quality-of-life veranderingen toe en een operator die enigzins in de meta past. Favela’s rework is een zekere verbetering en ik krijg in dit seizoen weer meer zin om Siege te spelen dan in de rest van het afgelopen jaar. Ik hoop echter wel wat meer originaliteit te zien in volgende seizoenen!

Operation Northstar verschijnt vandaag op de Test Server en ergens in juni op de Live Servers. Veel speelplezier 😉