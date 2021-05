Horizon Forbidden West gameplay wordt donderdag getoond

Donderdag 27 mei om 23:00 Nederlandse tijd moet je klaar zitten voor een 20 minuut durende State of Play met maar liefst 14 minuten aan Horizon Forbidden West gameplay. Dit is de eerste keer dat Sony de game in actie laat zien. Dezelfde dag om 18:00 begint de speciale pre-show al met een uniek in elkaar gezette countdown. Je kan de uitzending live volgen via Twitch. Of via Youtube.

This reveal has been a true team effort and we’re very excited to show you what we have in store. Whether you’ve been with us and Aloy since Horizon Zero Dawn or are only just getting to know this incredible world, we want to share this huge milestone with you and cannot wait to see your favorite moments and reactions.