Battlefield 2042 onthuld in multiplayer trailer

Battlefield 2042 is de officiële naam voor de nieuwe Battlefield die later dit jaar moet verschijnen. De game legt de focus nu al erg heel erg op de multiplayer met de eerste trailer die de multiplayer mode in de schijnwerpers zet.

Battlefield 2042 speelt zich af in de nabije toekomst. Dat zie je. De trailer legt de nadruk op de multiplayer mode maar neemt zichzelf niet al te serieus. De trailer laat echt het hart van Battlefield zien. Zo zien we bijvoorbeeld dat er iemand uit een straaljager springt om een andere straaljager kapot te schieten met een raketwerper. Precies het soort gameplay die we zien tijdens het spelen van de game. Bekijk de beelden hier beneden!

De gameplay onthulling voor Battlefield 2042 vindt plaats op 13 juni 2021. Zeer waarschijnlijk tijdens de Xbox en Bethesda showcase. Later in juli heeft EA nog hun eigen EA Play Live showcase, waarin ze waarschijnlijk de game nog een keer tegen het licht houden. Ben je benieuwd naar de eerste details omtrent de volgende Battlefield? Lees hier dan de eerder uitgelekte details!

Battlefield 2042 verschijnt wereldwijd op 22 oktober voor Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4, Playstation 5 en PC.