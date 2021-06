Monark aangekondigd voor 2022

Monark is een gloednieuwe Japanse game afkomstig van enkele oud Shin Megami Tensei ontwikkelaars. De game werd onlangs al geteased door Famitsu. Vandaag is de trailer voor het westen vrijgegeven.

NIS America is verantwoordelijk voor Monark in het westen. Vandaag geven ze de eerste aankondigingstrailer vrij. In deze trailer maken we alvast kennis met enkele personages uit de game. Ook zien we al korte gameplayfragmenten op de achtergrond. Het zijn hoofdzakelijk fragmenten van dialogen tussen de personages die geïntroduceerd worden in deze video.

Fans bekend met de Shin Megami Tensei games weten misschien al wat ze te wachten staat: Een grimmig avontuur dat draait om Japanse scholieren. Dat is in Monark niet anders. De school waar je op zit is verzwolgen in een mysterieuze en dodelijke mist. Ontwikkel je Ego en leid je krachten in de strijd om de pacten van de Pactbearers te verbreken. Pas goed op jezelf, want als je te diep duikt, riskeer je jezelf te verliezen.

Veel meer weten we op dit moment nog niet over de game. Hoe het gaat spelen, hoe lang het verhaal is, is nog allemaal onduidelijk. Voor nu weten we in ieder geval dat de game dit jaar nog in Japan verschijnt. Wij moeten iets langer wachten. Ergens in 2022 verschijnt de game in het westen. Zodra het zover is, speel je Monark op Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch en PC.