Elden Ring verschijnt op 21 januari 2022

Oooooooooh! Elden Ring krijgt een uitgebreide trailer tijdens Summer Game Fest van Geoff Keighley. Stiekem wisten we al dat Geoff de eer zou krijgen en eindelijk is er meer!

Geoff en From Software zijn gul. Maar liefst 3 minuten aan Elden Ring gameplay werd getoond tijdens de Summer Game Fest. Maar daar bleef het niet bij. De aanstaande hardcore RPG van From Software en George R.R. Martin verschijnt op 21 januari 2022.

Zodra het zover is verschijnt de game op zowel de vorige als de huidige generatie. Welke voordelen er zijn op de Playstation 5 en Xbox Series X zijn vooralsnog niet bekend.

Er is zoveel te zien in de trailer. We krijgen te maken met een hele hoop nieuwe monsters, bazen en adembenemende uitzichten. De Open-Wereld van From Software geeft ons ditmaal ook de kans om gebruik te maken van een mount. Zoals we gewend zijn van From Software staat de zenuwslopende actie op nummer 1 en aan de korte fragmenten uit de video kunnen we zien dat dit waarschijnlijk wel goed zit.

Het heeft lang geduurd. De laatste keer dat From Software iets van zich liet horen was tijdens E3 2019. Hier lieten ze de eerste aankondigingstrailer zien. Tijdens de Game Awards van 2020 werd Elden Ring nog bekroond tot meest geanticipeerde game van het jaar.