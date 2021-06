Death Stranding Director’s Cut aangekondigd voor Playstation 5

Death Stranding is onderweg naar de Playstation 5. Geoff Keighley nodigde Hideo Kojima uit om even van zich te laten horen. Wat begon als een onschuldige update eindigde met een ‘one more thing’.

Death Stranding Director’s Cut verschijnt op de Playstation 5. De volledige onthulling van de game is pas over een paar weken, meldt Geoff. We krijgen in ieder geval al een kleine sneak preview van de game op Playstation 5, met wat lijkt op nieuwe gameplay.

We zien Norman Reedus in een loods met wachters. Het lijkt er op dat hij deze loods ongezien door moet kruisen, maar hoe moet hij dat doen? Het lijkt er op dat Hideo Kojima wat oude trucjes uit de doos haalt. Snelcursus gekregen van Solid Snake?