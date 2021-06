Star Wars Jedi: Fallen Order vandaag verschenen voor next-gen

Zonder enige aankondiging vooraf is vandaag de next-gen versie van Star Wars Jedi: Fallen Order verschenen. Is EA een aankondiging vergeten, of ging er iets grandioos mis?

Eerder lieten EA en Respawn Entertainment al weten dat er een next-gen upgrade onderweg was voor Star Wars Jedi: Fallen Order. De game kreeg eerder al een patch op Xbox Series X en Playstation 5, maar vanaf nu is er dus ook een native Playstation 5 en Xbox Series X|S versie beschikbaar. Dit betekent: Een nieuwe set aan trofeeën voor Playstation spelers. Helaas geen nieuwe set achievements voor Xbox spelers.

Indien je de game al hebt is de upgrade kosteloos. Vanaf vandaag lijkt de game ook al in fysieke vorm verkrijgbaar te zijn voor Playstation 5. Naar verwachting zal EA spoedig nog iets van zich laten horen over de plotselinge vertoning van de next-gen versie. Eerder lieten ze namelijk geen datum vallen voor de vernieuwde versie, maar lieten ze enkel weten dat deze in de zomer ging verschijnen.

Wij waren aardig enthousiast over de game toen deze verscheen op Playstation 4 en Xbox One. Nu is deze nóg beter in 4Kmet 60 FPS. De metroidvania stijl van ontdekken en de Souls-like combat zorgde voor een vermakelijk avontuur van een uurtje of 20. Lees hier de review terug.