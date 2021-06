Rainbow Six Extraction verschijnt op 16 september 2021

De nieuwe Rainbow Six titel verschijnt na deze zomer al. Vanaf 16 september ga je aan de slag met Rainbow Six Extraction, een volledige versie van de Outbreak DLC die tijdelijk speelbaar was in Rainbow Six Siege.

Ubisoft opent de Ubisoft Forward presentatie met een GCI trailer voor Rainbow Six Extraction. We krijgen te maken met hoge kwaliteit modellen van de bekende operators en zien enkele designs voor de aliens waar we het tegen op moeten nemen. Bekijk de trailer hier beneden.

Uiteraard hebben we niet veel aan een CGI trailer. Gelukkig beseft Ubisoft zich dit ook en daarom krijgen we ook een uitgebreide gameplay trailer waar we de operators en aliens in actie zien. We zien gloednieuwe locaties, die niet eerder zijn voorgekomen in Rainbow Six Siege. We zien ook nieuwe gadgets, of alternatieve versies van bekende gadgets.

Ubisoft introduceert een aantal verschillende aliens in de video. Iedere alien is uniek. Daarom vereisen ze ook stuk voor stuk een andere tactiek om zo snel mogelijk met ze af te rekenen.

Rainbow Six Extraction is vanaf 16 september verkrijgbaar. Het is een standalone game, het is dus geen onderdeel van Rainbow Six Siege, zoals de Outbreak DLC was. De game verschijnt voor Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en PC.