Alle getoonde E3 games die vanaf dag één op Game Pass verschijnen

Microsoft is zo vrij geweest om een overzichtje te maken van alle games, die getoond zijn tijdens E3, die vanaf dag één verschijnen op Game Pass. Dat zijn games die vanaf nu speelbaar zijn, later dit jaar, of pas volgend jaar.

Indien je nu al op zoek bent naar iets om te spelen is er goed nieuws. Na afloop van de Microsoft en Bethesda showcase zijn er 11 games toegevoegd aan Game Pass die nu speelbaar zijn. Maar liefst 10 van deze games zijn van Bethesda, de andere game is Yakuza: Like a Dragon. Van Bethesda zien we voornamelijk titels die nog niet op Game Pass stonden zoals Fallout 3, Doom 2016, The Evil Within 2 en Dishonored: Death of the Outsider. Bijna alle moderne Bethesda games staan nu dus op de abonnementendienst, zoals eerder beloofd tijdens de overname deal.

Als dat nog niet genoeg mocht zijn om je voorlopig bezig te houden, geen stres want later dit jaar verschijnen er nog veel meer games via Game Pass. In ieder geval alle Xbox First Party titels zoals Flight Simulator, Halo Infinite, Forza Horizon 5 en Age of Empriers IV. Buiten de Microsoft games verschijnen er ook een aantal games van andere ontwikkelaars op vanaf dag één op Game Pass in 2021. Denk hierbij aan onder andere Back 4 Blood, Twelve Minutes en Hades.

In 2022 en verder gaat de stoomtrein verder met Day One titels op de Netflix dienst van Microsoft. Zo zien we 11 november 2022 Starfield verschijnen op Game Pass, maar krijgen we ook het vervolg op A Plague Tale, The Outer Worlds 2, Stalker 2, Contraband, Atomic Heart en nog veel meer.

Met welke titels ga jij als eerst aan de slag? Al begonnen met Yakuza: Like a Dragon, of eerst Fallout 3 na al die jaren nog eens opgestart? Via PC kan je zelfs de hele oude Fallout titels spelen die werden gemaakt vóór Bethesda de franchise kocht.