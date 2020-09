Review: Hades – Roguelike? Godlike!

Hades is onlangs uit Early Access gedoken en verscheen als volledige game op PC via de Epic Games Store en Steam en op Nintendo Switch via de Nintendo eShop. Ontsnap uit de onderwereld als de zoon van Hades. Lukt het jou?

Hades is een gloednieuwe Roguelike van Supergiant Games, bekend van Bastion, Transistor en Pyre. Je speelt niet als Hades, maar als Zagreus, de zoon van Hades en Persephone. Wie mij een beetje als persoon kent weet dat ik een enorme sucker ben voor Griekse Mythologie en Hades weet dan ook heel goed om Orpheus alle juiste snaren te laten aanslaan.

Ontsnap uit de onderwereld

In Hades is het je doel om als Zagreus, de onsterfelijke zoon van Hades te ontsnappen uit de onderwereld. De Berg van Olympus is je doel en om daar te geraken wordt je onderweg geholpen door andere Olympische goden door middel van cadeautjes. Je bent in zekere zin onsterfelijk, dus je bent nooit helemaal af. Zodra je je laatste levens verliest in een ontsnappingspoging keer je terug naar het Paleis van Hades.

In dit paleis kan je door middel van gevonden upgradepunten in de onderwereld je personage sterker maken. Zo wordt iedere poging iets makkelijker door permanente bonussen die je kunt vrijspelen en kopen. Na iedere terugkomst in het paleis wordt je begroet door bekende personen uit de onderwereld zoals Hades zelf, maar ook Cerberus, Nyx, Achilles en nog veel meer. Afhankelijk van de manier waarop je bent ‘gestorven’ zullen ze een praatje met je maken.

Ga je bijvoorbeeld dood door de Bone Hydra Boss in Asphodel? Dan word je geconfronteerd met dit feit door de verschillende bewoners van Hades’ paleis. Hades zelf spreekt over het algemeen vooral hatelijk tegen je en adviseert je vooral om het op te geven, want je ontsnapt toch nooit.

Roguelike

Hades is een roguelike game en dat betekent dat iedere run anders is. Ontsnappen uit de onderwereld doe je door verschillende gebieden af te reizen die bestaan uit meerdere kamers en paden. Ieder pad bevat andere beloningen onderweg en iedere run bevat andere paden en kamers die volledig willekeurig worden gegenereerd. Je reist onder andere door Tartarus, Asphodel, Elysium en de Temple of Styx.

Tijdens je playthrough kom je aan iedere eind van een gebied een baas tegen zoals Magaera in de laatste kamer van Tartarus. Tijdens je playthrough zie je in iedere kamer verschillende deuren die je naar de volgende kamer brengt. Op de deur staat een afbeelding van de beloning die je krijgt na het voltooien van de volgende kamer. Beloningen zijn onder andere sleutels, Gifts, upgradepunten, geld en extra levenspunten.

Sleutels en upgradepunten neem je mee als je dood gaat en helpen je door het hele spel heen. Sleutels zorgen er voor dat je nieuwe wapens kunt kopen en meer upgrades kan ontgrendelen voor Zagreus. Gifts, geld en extra levenspunten gelden alleen tijdens je huidige ontsnappingspoging en gaan verloren zodra je het loodje legt.

Godlike

Het mooie aan Hades is dat je niet goed hoeft te zijn in Roguelike games. Door middel van upgrades, andere wapens en keepsake bonussen wordt je ongeacht je heel goed bent in dit soort games, steeds sterker. Waardoor iedere poging makkelijker is. Zo ontgrendel je bijvoorbeeld extra schade, revives, meer speciale aanvallen en nog meer door het upgraden van Zagreus.

Andere Olympische goden helpen je tijdens je poging ook een handje. Ze sturen Gifts naar de onderwereld die Zagreus in zijn ontsnappingspoging kan gebruiken. Iedere god maakt bij het sturen van zo’n Gift even een kort praatje met Zagreus en verteld hem onder andere dat hij of zij uitkijkt naar zijn komst in Olympia. Gifts staan ook helemaal in het teken van de bijpassende god. Zeus stuurt Gifts waardoor je bijvoorbeeld extra elektriciteitsschade doet.

Je kan ook wat terug doen voor de helpende handen om je heen. Een zeldzaam goedje dat je kunt vinden tijdens het spelen is Nectar. Deze kan je vervolgens geven aan een personage naar keuze waarmee deze je bedankt met een keepsake. Keepsakes zijn passieve bonussen die je kunt aanzetten tijdens je hele playthrough. Een bepaalde keepsake is bijvoorbeeld standaard 25 extra levenspunten. Waardoor je iedere run begint met 75 levens in plaats van 50. Je kunt helaas maar één keepsake tegelijk actief hebben.

Onderweg kom je op bepaalde momenten ook een kamer tegen waar Charon, de veerman van de onderwereld, zijn nederige winkel heeft opgezet. Hier kan je met gouden munten snel je levens even toppen of als je genoeg hebt gespaard zelfs een upgrade kopen.

Afwerking volgens het Griekse ideaalbeeld

De schoonheid van Hades ligt niet alleen in de fantastische en belonende gameplay, maar ook in de afwerking van de game. Het ziet er ten eerste heel erg fraai uit. De gebieden zijn mooi elkaar gezet en Hades’ paleis ziet er gruwelijk, maar toch royaal uit. De goden op zich lijken sterk op hun karikaturen met een eigen twist en dat kan ik wel waarderen.

De game ziet er niet alleen schitterend uit, maar klinkt ook nog eens goed. De game heeft volledige voice-acting! Iedere god en ieder personage maakt een babbeltje met je en nog regelmatig kom ik in gesprekken die totaal niet nodig zijn voor de functionaliteit van de game, maar gewoon ‘fun’ zijn! De spijker op zijn kop is de soundtrack met je bekende Griekse deuntjes, wederom met een twist die ontzettend goed past bij de game.

Verdict

Hades is de meest plezierige, belonende en schitterende game in zijn soort die ik ooit heb gespeeld. Niet alleen omdat ik een sucker ben voor de mythologie, maar vooral omdat het perfect werkt en zoveel meer doet dan het moet doen. Het is veel meer dan een op zich goed functionerende roguelike. Hades is niet roguelike, het is godlike!