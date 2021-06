Guardians of the Galaxy komt ook naar Nintendo Switch

Gisteren werd tijdens de E3 Direct stream van Nintendo een boel aangekondigd, van wat grotere aankondigingen tot kleinere titels. Maar, er waren ook een aantal games die naar de Nintendo Switch komen!

Buiten Dragon Ball: Kakarot komt ook de nieuwste game van Square Enix naar de Nintendo Switch, namelijk Guardians of the Galaxy. De game zal alleen via cloud gaming beschikbaar zijn, evenals Control. Ook zal er geen fysieke release voor de titel zijn. Quill en zijn team verschijnen op 26 oktober dit jaar nog op de Nintendo Switch. Dit was één van de kleinere verrassingen die de Nintendo Direct bekend heeft gemaakt.

Er werd verder geen nieuwe footage om gameplay van de game naar het publiek gebracht. Guardians of the Galaxy werd tijdens de Square Enix E3 stream onthuld en bracht gemengde reacties van mensen die het heel tof vonden naar de mensen die er minder enthousiast van werden. Mensen zijn vooral bang voor een herhaling van de live service flop die Marvel’s Avengers heet. Laten we hopen dat deze Marvel game beter uit gaat pakken! Bekijk de Nintendo Switch trailer hier beneden:

Marvel’s Guardians of the Galaxy verschijnt op 26 oktober 2021, onder andere voor de Nintendo Switch! Op onze website kan je de grootste E3 nieuwtjes terug kijken! Laat ons weten of jij al zin hebt in deze Marvel game, of dat je nog een beetje skeptisch bent in de reacties hier beneden of op Facebook.