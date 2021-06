Old School RuneScape ontvangt 150e quest

A Kingdom Divided is de 150e quest in Old School RuneScape. De lopende MMORPG van Jagex die is gebaseerd op de versie zoals die in 2007 speelbaar was. De quest is nu speelbaar voor spelers op PC en mobiel. Voor gevorderde spelers is het eindelijk een nieuw hoofdstuk in de inmiddels vier jaar oude quest-lijn.

Er heerst vrede en welvaart in het koninkrijk van Great Kourend. Alhoewel, zo lijkt het. In deze nieuwe Old School RuneScape quest is het de bedoeling dat je door deze schijn heen prikt. Je gaat op pad om de corruptie op te sporen in het hard van het regerende Kourend Council. Natuurlijk zijn deze politieke spelletjes op zichzelf niet uitdagend genoeg. Gelukkig maar, want als speler is dit niet het enige waar je mee te maken krijgt. Er is namelijk sprake van een veel dieper complot. Een van al honderden jaren oude en langzaam is er een nog duistere kracht die zich ontfermt over het koninkrijk.

“Spelers houden van Great Kourend met haar rijke lore, en nu is het de perfecte plaats voor een quest rond complotten en corruptie binnen de zittende regering.” Verteld Rob Hendry, uitvoerend producent voor Old School RuneScape. “Hoewel A Kingdom Divided een gevorderde quest is, heeft Old School al meer dan 700.000 spelers die de vorige zeven delen van de questreeks hebben voltooid en klaar zijn voor dit nieuwe avontuur.” “Net als bij alle andere nieuwe content die we introduceren in Old School, is Kingdom Divided goedgekeurd door de spelers. We hebben de spelers om hun mening gevraagd en we ontvingen ruim 30.000 stemmen, waarvan 92,7% vóór toevoeging van de quest. We kijken ernaar uit om te zien hoe spelers deze uitdaging aanpakken en ervoor zorgen dat Great Kourend niet langer verdeeld zal zijn.”

Een groot verschil tussen RuneScape (3) en Old School RuneScape is namelijk het feit dat de spelers in Old School RuneScape het laatste woord hebben. Jagex stelt iedere update voor en de spelers beslissen via een stemformulier of ze de update zien zitten. Pas bij een forse meerderheid wordt de update daadwerkelijk aan de game toegevoegd.

Lees hier ons interview over RuneScape Mobile en de toekomst!