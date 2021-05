Interview: RuneScape Mobile en de toekomst

RuneScape Mobile is op komst en je hebt de game misschien al in Early Access mogen uitproberen. Met de release van de mobiele versie horen een hele boel vragen. Onlangs kregen wij de kans om Jagex te interviewen, zodat wij een aantal van deze vragen konden stellen.

Vandaag delen we met jou het hele interview over RuneScape Mobile, alsmede een aantal uitgelichte stukken uit het interview in losstaande artikelen. In dit bericht delen we ongeveer het hele vertaalde transcript met je, zodat je alle informatie, bijna direct vanaf de bron zelf kunt bekijken en interpreteren. Voor de meer genuanceerde berichten, verwijs ik je graag door naar de volgende artikelen:

Het interview ging met name over de mobiele versie van de game, maar is niet beperkt gebleven tot dit onderwerp. Hier beneden volgt het interview.

Interview RuneScape Mobile

Het interview werd gehouden met Dave Osborne, Lead Designer, en Matt Casey, Product Director voor RuneScape.

Activiteiten in de mobiele versie

Vraag: Kunnen jullie verschil zien tussen activiteiten op PC en mobiel? Zijn spelers geneigd om andere dingen te doen via hun smartphone?

Dave Osborne: Ja, we kijken voortdurend wat spelers aan het doen zijn. We hebben een groot big data team die dit in de gaten houdt. Wat we zien is dat de mobiele client vooral wordt gebruikt voor cross-play. Spelers gaan vrolijk verder met waar ze zijn gebleven op PC. Toch een beetje extra mining XP halen in de bus, of even die quest afmaken als ze wat meer tijd hebben. Natuurlijk is RuneScape Mobile er ook voor gloednieuwe spelers, en die groep spelers zal vanaf de volledige lancering alleen maar groeien.

Matt Casey: Even terugblikkend naar de tijd dat we zijn gestart met het project. Destijds was er nog niemand die zoiets wilde doen als wij. Het overzetten van een MMO op deze schaal op een mobiel apparaat, inloggen en verder gaan waar je bent gebleven met hetzelfde account. Dat was heel erg aantrekkelijk en dat hebben we getest met Old School RuneScape Mobile en Early Access voor RuneScape Mobile. We luisterde naar feedback en hebben gekeken wat spelers, dat was belangrijk om de ontwikkeling bij te sturen gedurende deze periode.

Vraag: Dus het is niet per se zo dat spelers via hun smartphone liever andere dingen doen dan op PC?

Matt Casey: Wat we zien is dat de meeste spelers de drop-in, drop-out gameplay als heel erg fijn ervaren. Je kunt doen wat je wilt, wanneer het jou uitkomt. Er zijn bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten in RuneScape die bij een routine horen zoals het bijhouden van je gewassen, Player Owned Ports en ga zo maar door. Dit binnen handbereik hebben, waar je ook maar bent, gewoon in je broekzak, is echt heel cool.

Dave Osborne: Ja, we werken natuurlijk al heel erg lang als designers voor RuneScape. Een gouden regel die we altijd hebben gehanteerd is dat we de content aan kunnen passen op de stemming. Een speler kan binnen enkele seconden veranderen tussen content met hoge of lage inspanning. Daarom hebben we aan de ene kant bijvoorbeeld Quests van 2 uur lang en spannende boss gevechten. Maar aan de andere kant kan je ook houthakken en een beetje XP vergaren. Hoe we de game hebben ontworpen, heeft ons eigenlijk al direct in een vreemd maar goede plaats gezet voor mobile. Maar ja, we zien hier dus ook een splitsing. Voornamelijk blijven spelers hoge inspanningsactiviteiten doen via desktop.

Vraag: Zijn jullie van plan om bepaalde stukken content te optimaliseren voor mobile, zodat boss gevechten ook toegankelijker worden via je smartphone?

Dave Osborne: We hebben al heel veel werk verricht om een zo goed mogelijke ervaring te bieden op mobile. Denk bijvoorbeeld aan de UI. Dat was een grote uitdaging voor een game met zo veel diepte als RuneScape. Maar we hebben zeker nog een lange weg te gaan. We zijn nog steeds op zoek naar dingen om te optimaliseren. High Level PVM dat veel klikken en Prayer switchen vereist ga je nog niet echt zien op mobile. We hebben spelers het zien proberen en doen in verschillende video’s bijvoorbeeld. Maar hier kunnen we wel nog een aantal dingen doen om de kloof te dichten zodat het realistischer haalbaar is om dit soort content de doen via mobile.

Matt Casey: Ja, om hier even verder op in te haken, de mobiele versie is ver van af. Met release richten we op nieuwe spelers en veel populaire activiteiten. Maar er zijn nog genoeg stukken content waar we verbeteringen kunnen toepassen zoals in de besturing en UI. We zullen hier na de lancering waarschijnlijk nog voor een lange periode aan werken.

User Interface en aanpassingen

Vraag: Kunnen spelers net zoals ze gewend zijn via hun desktop, ook de User Interface aanpassen op de mobiele versie?

Dave Osborne: Toen we het Interface systeem van RuneScape op de schop gooide in 2013 wilde we de vrijheid bij te speler leggen. Verplaats alles, plaats het waar je wilt en maak alles zo groot of klein als je wilt. Om dit 1-op-1 te implementeren op mobile zou onmogelijk zijn. We hebben er daarom voor gekozen om een redelijk simpele UI te maken voor mobile, waar spelers toch nog enigszins iets in kunnen aanpassen. Zo kunnen ze knoppen in de lint aanpassen en bepaalde interface opties voorkeur geven zoals de chatbar.

Matt Casey: Vanuit het testen krijgen we mee dat de meeste spelers tevreden zijn met hoe we de UI hebben ingericht op mobile op dit moment. We hebben het zodanig ingericht zodat alles op een voor de hand liggende positie te vinden is. Zo blijft het ook toegankelijk voor iedereen en heb je alles direct binnen handbereik. Als je de uitgebreide PC UI gewend bent, is het misschien even wennen, ja.

Dave Osborne: Ja, dat is wel interessant want we hopen te zien dat spelers een aantal dingen in de mobiele versie waarderen die we hebben gedaan, zodat we die feature misschien ook over kunnen brengen naar de desktop versie. En wellicht ook andersom.

Vraag: Is positieve feedback uit de mobiele versie al verwerkt in de game op desktop?

Matt Casey: Sommige dingen zijn heel makkelijk om over te zetten, zoals het lettertype, of de lettergrootte en de rendering kwaliteit daarvan. Dat verbeterd de game voor iedereen.

Dave Osborne: Ja en de PC versie heeft al enkele updates gehad op basis van de mobiele versie. Zo merkte we in het begin van RuneScape Mobile dat het aantal bomen en gebouwen soms lastig was om mee om te gaan mobile. Je probeert achter een gebouw te lopen, maar klikt per ongeluk ergens in een gebouw waardoor je er in loopt en niet er om heen. Die dingen gebeuren nu eenmaal. Maar wat we gedaan hebben om de zichtbaarheid hierin te verbeteren is een omlijning van objecten. Zo zie je bijvoorbeeld een omlijning van jezelf door objecten heen. Deze update werd zo erg gewaardeerd dat we deze eigenlijk ook direct op de desktop versie hebben geïmplementeerd.

Vraag: Wordt de game speelbaar in portret mode?

Matt Casey: Er zijn voorlopig geen plannen om een portret versie te maken van de mobiele client. Er zouden drastische veranderingen plaats moeten vinden in de layout van alles in het spel.

Dave Osborne: Wat we wel hebben gedaan om er voor te zorgen dat de game ook goed speelbaar blijft met één hand is bijvoorbeeld het plaatsen van de knoppen. Zo heb je alle meest gebruikte knoppen aan de rechterkant, terwijl de meer situationele knoppen links zijn geplaatst. Rechts heb je bijvoorbeeld je inventaris, terwijl links de knoppen voor actieve combat zijn geplaatst, die je niet per se nodig hebt door Revolution Mode.

Nieuwe spelers wegwijs maken

Vraag: RuneScape Mobile trekt waarschijnlijk een hele hoop nieuwe spelers aan. Hoe worden deze geïntroduceerd in de wereld van Gielinor? Zijn er specifieke tutorials voor de mobiele versie?

Dave Osborne: De tutorial die we nu hebben gaat niet werken op mobile. Die duurt een half uur en zo veel tijd hebben mensen op mobile meestal niet. Dan zijn ze allang verdwenen. We hebben daarom een gloednieuwe tutorial ontwikkeld voor de mobiele versie die zo’n 5 minuten duurt. De tutorial focust zich vooral op de beste onderdelen van RuneScape. Zo kunnen we heel snel laten zien wat de game te bieden heeft. Voorlopig is deze alleen te vinden op de mobiele versie, maar als spelers het heel tof vinden dan brengen we het graag ook naar de PC versie.

Matt Casey: Ik zou deze tutorial ook graag op PC zien. Het is zo’n plezierige eerste indruk met de game, we hebben alle artwork opgefrist en je maakt kennis met de fundamenten van RuneScape en een vogelvlucht die goed zou werken, ongeacht je op PC of mobiel speelt.

Dave Osborne: We doen een grote test met de nieuwe tutorial. Het is namelijk een sandbox tutorial, net als de rest van de game. Normaal zie je dat een tutorial heel erg lineair is, maar omdat we dus het beste van RuneScape meteen willen laten zien, is het een sandbox. We zijn heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken en wat spelers er van vinden.

Je kunt als je klaar bent zelfs terug naar dit eiland, maar niet als je op PC speelt. Maar ik ben er volledig van overtuigd dat als we elkaar over een jaar ofzo weer spreken dat ik je kan vertellen dat we het ook naar de PC hebben gebracht.

Vraag: Kom je direct in de nieuwe tutorial als je de game opstart?

Matt Casey: Wat hier verschilt met de game op PC is dat je direct na het installeren van de game in de tutorial terecht komt. Je maakt dus niet eerst je personage aan, zoals je gewend bent op PC. We wille dat spelers zo snel mogelijk een gevoel kunnen krijgen voor de game, zonder dat ze eerst een tijd bezig zijn met het maken van een personage. pas later in de tutorial kom je er achter wat er aan de hand is, waarna je je eigen personage gaat creëren.

Ontwikkeling van de mobiele versie

Vraag: Wanneer zijn jullie begonnen me het ontwikkelen van RuneScape Mobile? Wat waren de struikelblokken en waren mobiele telefoons destijds al krachtig genoeg?

Dave Osborne: Voor NXT was het niet echt mogelijk, dat was dan ook de belangrijkste trigger. Vanaf dat moment gingen we er mee experimenteren en de grootste uitdaging was vooral de kennis die we in huis hadden. We zijn content ontwikkelaars voor een MMO, we hadden nagenoeg geen ervaring met het produceren van games op andere platformen, met name mobiel. Dus dat was de eerste uitdaging.

Vanaf moment was het ook een beetje de druk vanuit de community. Iedere keer als we iets plaatste op Social Media, of online waren op Twitch. Spelers vroegen steeds: “Wanneer komt de game naar mobile? Wanneer maken jullie een mobiele game?” En dat heeft eigenlijk een kritiek punt bereikt waarop we collectief besloten dat we er iets mee moesten doen. Vanaf dit moment zijn we actief gaan werven vanuit verschillende hoeken uit de industrie om het voor elkaar te kunnen krijgen.

Matt Casey: Tot nu waren er zelfs omwegen bedacht door spelers om toch RuneScape te kunnen spelen op mobiel. Zo installeerde spelers Teamviewer op hun tablets om toch vanaf een afstand RuneScape te kunnen spelen. En dat was zo’n 5 jaar geleden. Ergens in 2016 zijn we actief begonnen met de ontwikkeling van de mobiele versie. In 2017 hebben we de eerste speelbare versie getoond aan de spelers. Ze konden de game testen op RuneFest en vanaf dit moment ging alles in een stroomversnelling.

vraag: Hoe gaan jullie om met verschillende schermformaten en vormen, zoals scherpe randen en de meer ronde randen zoals moderne telefoons met of zonder camera punch hole?

Matt Casey: Hier komen echt de uitdagingen van het thuiswerken goed naar voren. Op kantoor hebben we een groot lokaal met een tafel met allemaal verschillende mobiele toestellen om dingen te onderzoeken en te testen. Nu hebben we dus werknemers thuis met kamers vol telefoons, dat is nu wat lastiger om te doen, uiteraard. Maar we zijn er wel actief mee bezig. Kijkend naar welke mobiele apparaten er zijn, hoe populair ze zijn, en in welke volgorde we ze behandelen.

Dave Osborne: Zeker, daarnaast houden we ook ruimte voor de interface zodat deze niet precies tot de rand is gestrekt. Verschillende systemen zorgen voor schaalbaarheid zodat we niet voor ieder toestel een maatwerk UI hoeven te ontwikkelen.

PC, Steam, Mobiel…. Console?

Vraag: Veel MMORPGS banen hun weg naar de console, of zijn al beschikbaar op console. Liggen er plannen om RuneScape uit te brengen op consoles?

Dave Osborne: Tesla, haha!

Matt Casey: RuneScape on a washing machine! We zijn altijd op zoek naar meer RuneScape spelers en vooral: Waar zitten die mogelijke RuneScape spelers? Daarom zag je eerder ook dat we de game hebben uitgebracht op Steam, pas na 20 jaar RuneScape. Het houdt zeker weten niet op [bij Steam en mobile], maar specifieker kan ik op dit moment niet zijn.

We bieden de game graag aan via de wegen waar spelers het liefst op spelen, waar en waarop ze maar willen. Dus we blijven vooral monitoren hoe en waar we RuneScape kunnen aanbieden wat goed werkt voor de spelers.

Dave Osborne: Bekeken van een design perspectief is het belangrijk om jezelf af te vragen wat er moet veranderen om het te laten werken. Alleen al denkend aan een console controller, gaat dat best een uitdaging zijn voor een game als RuneScape waar je met aanwijzen en klikken moet bewegen. Maar ja, het is niet onmogelijk. We experimenteren en door RuneScape Mobile zijn vele deuren geopend.

Andere mobiele games?

Vraag: Zijn er naast Old School en RuneScape plannen om nog meer games uit te brengen of te ontwikkelen voor mobiel? Een heruitgave van oude FunOrb klassiekers, zoal Arcanists, misschien?

Matt Casey: Jagex is een thuisbasis voor levende spellen. We focussen ons op games die spelers samenbrengen, ongeacht welk platform. FunOrb is een meer arcade-achtige ervaring vergelijkbaar met de oude flash-stijl browserspelletjes. Dit past niet meer zo goed in de huidige visie van Jagex, dus de terugkeer van FunOrb (via mobile) is op dit moment niet aan de orde.

Dave Osborne: RuneScape is zo groot. We hebben 20 jaar aan verhaal en herinneringen in de wereld gebracht, waar je ook kijkt zien we RuneScape wel voorbij komen. Hier ligt dan ook onze focus voor een nog een hele lange tijd. We zien graag ook andere manieren om deze iconische RuneScape momenten naar spelers te brengen. Om meerdere verhalen uit onze wereld te vertellen. Die gaan zeker komen.

Matt Casey: We hebben in het begin ook geëxperimenteerd met de mobiele versie van RuneScape. Door bijvoorbeeld een pad te maken met je vinger, die je personage dan volgt, of een soort RuneScape Lite, maar uiteindelijk is dit niet wat de speler wilt. Ons doel was echt om een ervaring te bieden die zo dicht mogelijk staat bij de PC versie.

Meer RuneScape games?

Vraag: Gaat het RuneScape universum uitbreiden buiten Old School RuneScape en RuneScape op mobiel, of andere platformen, via andere soorten genres aan games? Zoals we hebben gezien met Chronicle: RuneScape Legends?

Matt Casey: Zonder twijfel komen er meerdere manieren om de wereld van Gielinor te verkennen. Om de verschillende tijdperken van Gielinor te verkennen. Ik denk dat ik er op dit moment niet meer over kan vertellen.

Dave Osborne: Er is al zoveel op dit moment dat RuneScape al heeft. We zitten in het zesde tijdperk, spelers hebben het vijfde tijdperk meegemaakt, maar daar komen nog vier tijdperken voor, die niet verkend zijn en er gaan ongetwijfeld nog vele tijdperken volgen.

We hebben een compleet universum, maar we hebben maar één van planeet in dit universum verkend. Er zijn heel veel verschillende facties, spelers kunnen op dit moment alleen als mens spelen. Je kan dus al zien in hoeveel verschillende kanten we op kunnen gaan vanaf hier en we doen hier graag veel meer mee. En dat hoeft niet beperkt te blijven tot de MMO.

Wat vond jij van de antwoorden van Jagex? Ben je wijzer geworden? Roept het nog meer vragen bij je op? Laat het ons weten!