Pokémon Unite vanaf volgende maand gratis speelbaar

Pokémon Unite, de MOBA met je favoriete Pokémon is vanaf volgende maand gratis speelbaar op Nintendo Switch. De smartphone versie verschijnt twee maanden later, in september.

TiMi Studio Group en The Pokémon Company maken vandaag bekend dat Pokémon Unite vanaf 21 juli verkrijgbaar is voor Nintendo Switch. Het is een free-to-start game. Dit betekent dat je de game gratis kan downloaden en spelen, maar er optionele in-game aankopen beschikbaar worden gemaakt. In het geval van Pokémon Unite gaat dit voorkomen in de vorm van gevechtspassen, cosmetische aanpassingen, Pokémon om te gebruiken in het spel en spullen die Pokémon bij zich kunnen dragen in een gevecht.

Het spel komt in september ook uit voor smartphones en tablets. Zodra het zover is kunnen Nintendo Switch en smartphone spelers met elkaar samen spelen via Cross-Play. Ook je voortgang wordt bewaakt waardoor je op Nintendo Switch en smartphone met hetzelfde account kunt verder spelen. Hiervoor moet je je Nintendo Account of Pokémon Trainer Club-account koppelen.

Pokémon Unite is een MOBA. Dit zijn spellen waarin je met 5 tegen 5 spelers speelt in een arena die in het midden gespiegeld is. Iedere speler vervult een bepaalde rol op een bepaald vlak van het speelveld. Door jouw rol zo goed mogelijk uit te voeren verover je de meeste punten en kansen om de vijand te overmeesteren. In deze MOBA is het de bedoeling dat je wilde Pokémon verslaat en hun energie verzameld. Deze verzamelde energie moet je dumpen in een doelzone aan de kant van de tegenpartij.

De verschillende rollen bepalen wat jouw missie is tijdens het spelen van een gevecht. Verschillende Pokémon worden ingedeeld in verschillende soorten rollen. Zo he je bijvoorbeeld een Attacker, Defender, Speedster, Supporter en de All-Rounder. De All-Rounder kan eigenlijk iedere rol vervullen, maar is nergens specifiek heel erg goed in.

Meer informatie over de game kun je vinden op de officiële website.