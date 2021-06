Acht titels onderweg naar Xbox Game Pass

Er zijn weer acht nieuwe titels die binnen nu en twee weken verschijnen via Xbox Game Pass. Er gaan ook een aantal titels de dienst verlaten, speel ze dus snel nog even uit, voordat je ze niet meer kunt spelen!

Vanaf vandaag kan je onder andere aan de slag met Worms Rumble via Game Pass. Maar vanaf morgen, 24 juni worden de volgende drie titels toegevoegd:

Iron Harvest

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered, via EA Play

Prodeus

Vanaf 1 juli worden er nog vier titels toegevoegd aan Game Pass:

Bug Fables: The Everlasting Sapling

Gang Beasts

Immortal Realms: Vampire Wars

Limbo

Helaas gaan er ook een aantal titels verdwijnen van de dienst. Deze zullen stuk voor stuk na 30 juni niet meer te spelen zijn via Game Pass.

Battle Chasers: Nightwar (Cloud, Console en PC)

(Cloud, Console en PC) Marvel vs. Capcom: Infinite (Cloud, Console en PC)

(Cloud, Console en PC) Mistover (PC)

(PC) Monster Hunter World (Cloud en Console)

(Cloud en Console) Out of the Park Baseball 21 (PC)

(PC) Outer Wilds (Cloud en Console)

(Cloud en Console) Soulcalibur VI (Console)

(Console) The Messenger (Cloud, Console en PC)

Speel je graag games op je telefoon? Dan is er nog meer goed nieuws. De volgende titels krijgen touch-controls waardoor je ook op de PC of in de trein aan de slag kan gaan met onder andere: