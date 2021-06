Nieuwe gameplay beelden voor Shin Megami Tensei V

Shin Megami Tensei V werd in de Nintendo E3 Direct al kort uitgelicht. We kregen een nieuwe trailer met gameplay en een releasedatum. Onlangs zijn er nog meer beelden opgedoken in een Japanse trailer.

De Japanse trailer is voorzien van ondertiteling en werd reeds geüpload op de westerse Nintendo kanalen. We zien meer gebieden en demonen in actie uit Shin Megami Tensei V. Fan-favoriete figuren zoals Jack Frost keren uiteraard terug in deze nieuwe game.

Shin Megami Tensei V is een grote stap vooruit vergeleken met het vierde deel die verscheen op de Nintendo 3DS. De gevechten zijn nu in een 3D arena te zien in plaats van de traditionele 2D gevechten uit voorgaande DS en 3DS titels. Dit is iets wat Persona ook al langer doet, maar we ook al zagen in het derde deel, die onlangs is verschenen op Playstation 4 en Nintendo Switch als remaster.

Aangezien de Switch een heel stuk krachtiger is dan de 3DS is het geen verrassing dat het vijfde deel uit de hoofdlijn er stukken beter uit ziet.

Fans hoeven niet lang meer te wachten. Shin Megami Tensei V is vanaf 12 november exclusief verkrijgbaar voor Nintendo Switch. De game ziet voor het eerst een wereldwijde lancering.

Kan jij na het spelen van Persona 5: Strikers en de remaster van Shin Megami Tensei 3: Nocturne niet wachten op het volgende Atlus avontuur op te starten? Nog maar een klein half jaartje geduld! Wat was jouw favoriete game uit de franchise tot nu toe? Of wordt dit de eerste?