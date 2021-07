Review: Scarlet Nexus – Entry Level JRPG

Scarlet Nexus is de gloednieuwe Japanse RPG van Bandai Namco. Een fraaie actie game met snelle en flitsende gameplay met veel goede ideeën en uitwerkingen maar met ruimte voor verbeteringen.

Kruip in de huid van Yuito of Kasane in Scarlet Nexus en beweeg jezelf als Scarlet Guardian door een futuristische Japan. De mensheid heeft een nieuw soort zintuig ontdekt waarmee bijna iedereen op de wereld speciale krachten krijgt. Yuito en Kasane, de hoofdpersonages in dit spel hebben een psychische kracht waarmee ze objecten kunnen optillen en gooien. Ondersteunende personages in de game gebruiken krachten zoals vuur, teleportatie, helderziendheid en meer. Dankzij het slimme SAS-systeem (Struggle Arms System) leen je de krachten van je teamgenoten om de gevaren op je pad uit te schakelen.

Op pad met de OSF

Je begint je avontuur als nieuweling binnen het elitaire OSF (Other Suppression Force). Deze eenheid is opgezet om de regio New Himuka te verdedigen tegen de Others. De Others zijn de vijanden in dit spel en zij komen in verschillende vormen en maten. Iedere Other heeft bepaalde sterke en zwakke punten waar je tijdens de gevechten creatief mee om moet gaan. Dit doe je door verschillende soorten aanvallen en speciale krachten in vloeiende gevechten te combineren. Dit brengt ons direct bij het sterkste punt van de game, de ontzettend flitsende en vloeiende combat.

Overduidelijk ligt hier de aandacht. Door middel van je zwaard en je speciale krachten in combinatie met de krachten die je leent van je teamgenoten voer je in flitsende stijl de meest waanzinnige combo’s uit. De opzet van gevechten kan je een beetje vergelijken met Devil May Cry. Je komt namelijk een bepaalde ruimte in waarna er al wat vijanden aanwezig zijn, of opeens de ruimte wordt afgesloten er een aantal golven van vijanden verschijnen.

De Others komen in verschillende maten en vormen en iedere Other heeft wel een bepaalde zwakte. Vijanden hebben een levensbalk en een Crush Bar, de Scarlet Nexus variant van een stamina balk. Door de zwakke plekken van een vijand te exploiteren, of door combo’s uit te voeren breek je sneller door de stamina balk van een vijand. Zodra deze balk leeg is krijg je een opening om een Finisher Move uit te voeren. Deze moves zien er wreed uit en kent een aantal unieke animaties per soort vijand.

Het nadeel echter is dat je al snel alles hebt gezien op gebied van combat en vijanden. Binnen de eerste 6 uur heb je het gros van je krachten en aanvallen al ontdekt en heb je de meeste varianten van de vijanden ook al gezien. Wel maak je je personage steeds sterker door het toekennen van skillpoints in een skilltree die de mogelijkheden tijdens gevechten nog een beetje uitbreiden, maar niet heel erg veel.

In tweevoud

Scarlet Nexus legt de focus naast de combat ook erg op het vertellen van een uniek en vrij diep verhaal. Waar je de combat ruwweg kunt vergelijken met Devil May Cry lijkt het andere aspect van de game op een Visual Novel. Er zit ontzettend veel dialoog in het spel. We zien de nodige plottwists en aangrijpende gebeurtenissen waarvan de eerste paar al iets te vroeg in het spel gebeuren. Op dit moment had ik nog geen binding met de personages waardoor het niet het gewenste gevoel bij mij achterliet. Gelukkig pakt de game het verder goed op en ga je steeds meer meeleven met de personages en snap je steeds beter wat er aan de hand is in Scarlet Nexus.

Door middel van Bonding Episodes tussen verhalende hoofdstukken leer je je teamgenoten ook beter kennen. Je kunt met ze op stap gaan en een praatje met ze maken. Je kunt ook cadeautjes voor ze vinden en kopen om de band met je teamgenoten te versterken. Het versterken van zo’n band zorgt ervoor dat je nieuwe dingen met die teamgenoot kunt doen tijdens gevechten. Het geeft een beetje een Persona gevoel, waarin je ook met optionele bonding je teamgenoten effectiever maakt tijdens gevechten.

Iedere band die je schept met je teamgenoten is weer een apart verhaaltje op zich. Je komt te weten hoe een personage in elkaar steekt en wat ze bijvoorbeeld wel en niet leuk vinden. Het verrijkt de wereld en het verhaal van Scarlet Nexus wel omdat je voortdurend met deze personages op pad bent en er tijdens het verhaal continue met elkaar gesproken wordt.

Bitesize JRPG

Scarlet Nexus is meer een actie game in dezelfde geest als Devil May Cry met een stevig verhaal die de gameplay segmenten aan elkaar breidt. Het is, voor een Japanse game, naar mijn idee een vrij unieke aanpak. Het verhaal van Yuito en Kasane is opgedeeld in hoofdstukken. Ieder hoofdstuk begint en eindigt met een verhalende sectie, waarbij je tussendoor speelt met je personage in de verschillende lineaire gebieden. Deze gameplay segmenten zijn zo goed als naadloos met minimale onderbrekingen. Het is een fijne afwisseling met een gezond balans, maar het laat wat te wensen over voor de doorgewinterde JRPG fans. De diepgang zit hem namelijk vooral in de vloeiende combat en niet zo zeer in het bouwen van je team of personage. Ieder karakter heeft maar één soort wapen die je eigenlijk in ieder hoofdstuk één keer kan opwaarderen naar een volgend niveau.

Er is minimale keuze om je personage uit te bouwen en dat is op zich niet erg. Voor mij is de diepgang in de combat voldoende, maar ik wil het toch even benadrukken. De game is heel erg op maat gemaakt voor wat de developers voor ogen hebben. Je speelt het verhaal van Kasane en Yuito en niet je eigen verhaal. De sidequests zijn daarom ook niet meer dan variaties op fetch en kill-quests, wat wederom geen probleem is in dit geval. Het verhaal op zich en de personages om je heen bieden genoeg diepgang.

Al had ik het natuurlijk wel leuker gevonden als er wat meer vrijheid was voor de speler. Dit geldt ook in het verkennen van de wereld. Naarmate je vordert in de game ontgrendel je nieuwe gebieden om te verkennen en je kunt tijdens de meeste hoofdstukken en rustmomenten vrij reizen tussen deze gebieden, maar ze zijn erg lineair. Exploration is duidelijk geen onderdeel van deze game. Terwijl je de wereld dus echt wel wilt verkennen want sommige backdrops zijn echt gaaf.

Verdict

Scarlet Nexus voelt aan als een combinatie van Devil May Cry en een tikkeltje life-sim uit spellen als Persona 5. Voor mij een heerlijke en vermakelijke combinatie. De combat is ongetwijfeld de ster van de show en dit speelt ontzettend heerlijk weg. Het verhaal is ook vermakelijk, maar niet per se baanbrekend. Van mij had het verhaal wat meer visueel ondersteund mogen worden met typische anime-cutscenes, maar die zijn volgens mij allemaal gereserveerd voor de Scarlet Nexus anime serie, waar de game je op een verstopte manier ook op attendeert. Als je goed op let tijdens de anime kan je namelijk in-game beloningen vrijspelen. Ik vind het heel tof dat de ontwikkelaar hier op spreekwoordelijke wijze de vierde wand mee doorbreken, maar ik vind het tegelijkertijd jammer dat er daarom wordt gekort op cinematics in de game.

Al met al ben ik zeer tevreden met Scarlet Nexus en hoop ik op een vervolg in de franchise. Met de verbeterpunten op oog zie ik een heel mooi vervolg voor de franchise. Blijf vooral zo doorgaan met de soundtracks, want deze zijn ook heel erg vet!