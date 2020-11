Review: Devil May Cry 5 Special Edition

Devil May Cry is back baby! Dit maal op Playstation 5 in een Devil May Cry 5 Special Edition. In deze definitieve versie van Capcom’s hack and slash rollercoaster speel je met onder andere Vergil!

Ruim anderhalf jaar geleden kon je bij ons al terug lezen wat wij vonden van Devil May Cry 5. We waren aardig verrast van Dante’s comeback en onze houding over deze game is de afgelopen maanden niet veranderd. Nog steeds is Devil May Cry 5 een meesterwerk! De game is terug op Playstation 5 en Xbox Series X in een Special Edition. Deze nieuwe versie poetst de hele game op voor next-gen visuals en prestaties. Het resultaat mag er zeker wezen.

RE-cap

Devil May Cry 5 speelt zich af rondom drie hoofdpersonages. Dante, V en Nero. Nero en Dante kennen we ondertussen al uit voorgaande delen. V is nieuw voor de DMC fans, althans dat laat Capcom je voor ongeveer de helft van de game geloven. De demonen-dreiging is weer aanwezig en dit keer groeit er een gigantische Qliphoth boom in Red Grave City. De Qliphoth is een boom uit de onderwereld die zichzelf voed door mensenbloed op te slurpen. Het is aan de duiveljagers om hier op de meest brute en humorvolle wijze deze boom om te snaaien.

In totaal 20 missies speel je door het verhaal van een uurtje of 10 en je blijft voortdurend switchen tussen Nero, V en uiteindelijk ook Dante. Ieder personage speelt volledig anders. Combo’s voer je weliswaar hetzelfde uit, maar buiten het feit dat Nero en Dante beide een zwaard hebben, verschillen ze in speelstijl als dag en nacht. Hetzelfde geldt voor V. Zijn speelstijl is wel het meest uniek, want je valt niet direct met hem aan. Je roept schaduwen op in de vorm van een soort raaf en panter waar je aanvallen mee uitvoert. De laatste fatale klap moet je wel uitvoeren met V.

Maar goed, Devil May Cry veteranen weten dit natuurlijk al. Hoe zit het met Vergil?

What form of power is this?

In de Devil May Cry 5 Special Edition heb je de optie om ook als Vergil door de verhaalmissies heen te spelen. Je wisselt hier niet tussen verschillende speelbare personages, maar enkel met Vergil. Het draait zich in deze nieuwe mode vooral om de gameplay en Vergil’s speelstijl, want bijna het hele verhaal is gestript in deze mode. Je begint met een iets andere versie van de introductie cutscene waarin Nero zijn arm verliest. Tot het einde van de game krijg je verder geen cutscenes, zelfs niet bij de telefooncellen. Het Devil May Cry busje staat al voor je geparkeerd. Verder speel je precies dezelfde game, al is het allerlaatste gevecht iets anders, maar je kan vast al raden hoe.

Vergil speelt wederom heel anders dan je voorgaande personages. Het is wel een van de meest gecompliceerde personages vind ik. Speel vooral eerst het verhaal uit met Dante, Nero en V als dit je eerste Devil May Cry 5 playthrough is. Je mist anders niet alleen het hele verhaal, maar komt ook natuurlijk in aanraking met alle mechanics van de game. Als Vergil wordt er echt van je verwacht dat je al weet wat je aan het doen bent.

Als Vergil beschik je over 4 verschillende wapens. Het meest iconische wapen is natuurlijk de legendarische demonen katana, Yamato. Een snel wapen waar je snel verschillende combo’s mee kunt uitvoeren. Als je echt een pak slag wilt uitdelen dan komt Beowulf uit Devil May Cry 3 goed van pas. Valt slomer aan dan Yamato, maar deelt wel rake klappen uit. Mirage Edge is vergelijkbaar met Force Edge uit Devil May Cry 4 en met dit wapen lijkt er een goed balans te zitten tussen snelheid en kracht. Voor veraf en voor schild heb je ook nog de schimzwaarden die je kunt oproepen.

Now I’m Motivated!

Vergil is als personage heel kalm, precies en sluw. Dit uit hij ook in zijn speelstijl. Vergil heeft namelijk een oplopende concentratie meter die zich allen vult als je stilstaat of heel erg langzaam loopt. Hoe voller de meter, hoe effectiever Vergil’s aanvallen zijn. Je doet meer schade en je wapens hebben een verder bereik. Als je rond raat rennen als een idioot ben je dus het minst effectief. Speel Vergil dus op de manier zoals hij staat in het verhaal. Deze mechanic forceert je enigszins om de game op een hele andere manier te spelen. Door de moveset van Vergil is dit ook mogelijk en het resulteert zich in gevechten die heel anders van aard zijn dan wanneer je met Dante, Nero en V speelt.

Zijn Devil Trigger is daarnaast ook geen slap aftreksel van die van Dante. Je veranderd niet in de blauwe demoon, maar je roept een blauwe schaduwvechter op die jouw precieze aanvallen nadat. De schaduwvechter gebruikt alleen de Yamato, ook als jij een ander wapen gebruikt. Je roept dus eigenlijk steeds een kopie van jezelf op voor zo goed als dubbele damage output voor een korte tijd.

Duivels mooi

Devil May Cry 5 Special Edition ziet er adembenemend goed uit op de Playstation 5. Voor mijn playthrough heb ik de hele game gespeeld in de grafische mode. Raytracing met 4K resolutie. De hele game speelt enorm soepel en ik heb zelf geen last gehad van performance problemen of dramedips. Indien je een TV of monitor hebt die het ondersteund kan je de game ook spelen tot 120 FPS voor extra soepele gameplay. Let er wel op dat de game er grafisch wat op in gaat leveren in deze mode. Je maakt dus de afweging tussen extreem soepele gameplay, of een waanzinnig plaatje om naar te gapen tijdens het spelen. Aangezien ik het al soepel genoeg vond in de grafische mode voelde ik nooit de noodzaak om te switchen naar de performance mode.

Er zijn praktisch geen laadschermen in deze game. Iedere missie start binnen 2 seconden op. Het laadscherm is alweer verdwenen voordat je de eerste tip kunt lezen. Je hebt de optie om het laadscherm meteen door de skippen als deze klaar is met laden. Persoonlijk had ik hiervoor liever een fade out en fade in gezien, aangezien je eigenlijk niet eens hoeft te wachten. Aan één stuk door blijven karren voelt echt geweldig.

Verdict

De Devil May Cry 5 Special Edition op Playstation 5 of Xbox Series X is een no-brainer voor de adviesprijs van €39,99. In ieder geval voor iedereen die de game nog niet heeft gespeeld. Indien je de game wel al hebt gespeeld moet je jezelf even afvragen of Vergil’s toevoeging de investering waard is. De rest van de game is immers hetzelfde gebleven.

Wat ik in ieder geval wel kan zeggen is dat deze game een schitterende showcase is van de next-gen mogelijkheden op launchdag. De game speelt net zo geweldig als we gewend zijn, maar doet er voor next-gen nog een schepje bovenop. Het is niet zomaar een Definitive Edition met opgepoetste graphics, maar een volwaardige next-gen titel met alle toeters en bellen die je er van verwacht.

Pluspunten

I am the storm that is approaching

I am the storm that is approaching Provoking black clouds in isolation

Provoking black clouds in isolation I am reclaimer of my name

Minpunten

Born in flames

Born in flames I have been blessed

I have been blessed My family crest is a demon of death!