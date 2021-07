Dungeons and Dragons is nog steeds één van de populairste table top game om te spelen. Zeker in de afgelopen jaren met onder andere het Corona virus is Dungeons and Dragons nog populairder geworden dan ooit. Naast Dungeons and Dragons bezit Wizards of the Coast ook nog eens het immens populaire kaartspel Magic: The Gathering. Echter zijn ze nooit echt succesvol geweest met het maken van video games. Met Dungeons and Dragons: Dark Alliance probeert Wizards of the Coast daar verandering in te brengen. Echter kunnen we daar direct over zijn. Voor de grote gros van de gamers zal het antwoord nee zijn. Maar gamers die fan zijn van D&D en Magic: The Gathering zal er ongetwijfeld een grote ja op komen. Waarom deze twee antwoorden? Dat lezen jullie in deze review.

Dungeons and Dragons: Dark Alliance is, naast de hoeveelheid schoonheidsfoutjes, een geweldige game voor iedereen die een beetje bekend is met de lore en wereld van D&D. Spelers van de table top versie van D&D en van Magic: The Gathering zullen veel herkennen aan het verhaal achter deze game. De game geeft de spelers wat meer diepte en uitgebreide lore over vier legendarische figuren genaamd The Companions of the Hall. Drizzt Do’Urden, Cattie-Brie, Bruenor and Wulfgar zijn bekend door heel Faerûn. Hun legendarische verhalen en avonturen komen regelmatig terug aan de tafels van spelers die D&D spelen. Zo speel ik zelf nu in een campaign dat plaats vind in Icewind Dale. En laat dat nu net de plek zijn waar deze game zich ook afspeelt. In mijn campaign zijn we onderweg om de Frostmaiden te verslaan en vinden we her en der fragmenten van de legendarische Drizzt Do’Urden.

Maar in Dungeons and Dragons: Dark Alliance gaat het verhaal verder met de Drizzt en zijn vrienden. In Icewind Dale bevindt zich een Shard of Power die door flink wat wezens wordt begeerd. Met deze Shard zouden ze immense krachten krijgen waarmee ze één van de sterkste personen worden van Faerûn. Vanuit alle hoeken van Faerûn komen groepen wezens op deze Shard af en het is aan The Companions of the Hall de taak om ze te stoppen en de Shard eerder te vinden dan de rest. Vanuit Kelvins Cairn gaat The Companion of the Hall op diverse missies en komen ze tegenover een flink aantal sterke monsters te staan.

Gameplay

Naast storytelling en lore zijn de Wizards of the Coast ook goed geslaagd in de design van de game. Icewind Dale ziet er schitterend uit en de personages en monsters zien er geweldig uit. Dungeons and Dragons: Dark Alliance is een echte dungeon crawler waarin je een weg vecht naar de eindbaas van het level. Tijdens je tocht kan je items en crystals verzamelen die je in Kelvins Cairn kan gebruiken. Naast je hoofdmissie heb je regelmatig nog side missies die je kan voltooien tijdens een level. Hoewel je regelmatig aan het vechten bent zijn er ook genoeg dode momenten in een level. Eigenlijk loop je vooral van het ene gevecht naar het andere en maak je soms uitstapjes om het een en ander te vinden maar veel spannender dan dat wordt het niet. Je kan met alle vier de personages van The Companions of the Hall spelen. Als je de game solo speelt dan speel je ook maar met één van die personages zonder AI gestuurde metgezellen.

En daarmee komen we gelijk bij het puntje metgezellen. Dungeons and Dragons: Dark Alliance wordt pas echt leuk als je het met vrienden speelt. Wanneer je met meerdere personen de game speelt, hoor je ook de dialogen van de personages onderling. Daarnaast merk je dan pas de synergie tussen de vier metgezellen. Ieders kit stemt af met de andermans kit waardoor de gevechten leuker worden en strategie ook belangrijker worden. Klein minpuntje wel is dat de game nog niet echt soepel synchroniseert met elkaars internetverbinding. Her en der ondervonden we wat lag in de game waardoor je wel is cruciale momenten mist in een gevecht. Desondanks blijft de game wel leuker om het met vrienden te spelen dan een wat soepelere ervaring als je in je eentje speelt.

Groot verschil

Elke level heeft zes moeilijkheidsgraden wat je kan spelen. Hoe hoger de moeilijkheidsgraad hoe beter de beloning is. Echter zijn de niveau’s niet echt goed uitgebalanceerd met de zes standen. Niveau één is bijvoorbeeld lekker relaxed en makkelijk om te spelen als je het doet voor de lore en als je solo speelt. Niveau twee solo is al gelijk heel erg punishing. En bij niveau drie heb ik het idee of dat ik in Dark Souls ben beland. Daarentegen merken we wel dat de niveau’s meevallen als je het met je vrienden speelt. Dit komt niet alleen omdat je dan drie extra vechtende personages hebt maar ook omdat ze alle vier goed in staat zijn om elkaar in leven te houden. Eigenlijk is dat voornamelijk het gene wat je mist als je solo speelt. Het had Dungeons and Dragons: Dark Alliance vermakelijker gemaakt voor de solo player als de andere metgezellen door een AI werden bestuurd om je te helpen.

Qua vechten in Dungeons and Dragons: Dark Alliance is het allemaal vrij eenvoudig en redelijk makkelijk te leren. Nieuwe moves kan je unlocken door gold uit te geven in Kelvins Cairn. Kelvins Cairn is de spelers hub waarin je je equipement kan selecteren en upgraden, moves unlocken en je character sheet kan updaten. De interface om te winkelen had wel wat beter simpeler gemogen. Met vreemde knoppen combinaties kan je items verkopen of upgraden. In het begin ga je regelmatig de mist in waardoor je of een item verkocht hebt, of een item hebt geüpgraded die je niet wou upgraden.

Verdict

Voor de fanatiekelingen van de tabletop spellen van Wizards of the Coast zal Dungeons and Dragons: Dark Alliance een prima game zijn om te spelen. Zij kunnen daarmee hun lore verbreden over wat ze al weten en komen meer te weten over The Companions of the Halle en Icewind Dale. Dit zal de kleine ergernissen in de gameplay doen vergeven en vergeten. Heb je nou als speler helemaal niks met Magic: The Gathering of Dungeons and Dragons, dan kan het nog steeds een leuke dungeon crawler zijn. Echter zullen die spelers sneller geneigd zijn om de game uit frustratie te stoppen om de ergernissen in de gameplay. Hopelijk gaan we in de nabije toekomst snel oplossingen zien en updates krijgen om de gameplay wat soepeler te maken en de bugs eruit te halen. Met twee gemengde gevoelens vinden wij de game in ieder geval een zekere voldoende waard. Want wie voorbij de bugs kijkt ziet een prachtige vormgegeven Icewind Dale en een hoop nieuwe vermakelijke lore.