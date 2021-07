A Plague Tale voor PS5 en meer met Playstation Plus in juli 2021

Playstation Plus zet de trend voort in juli met maar liefst drie gratis Playstation Plus titels. Wederom twee voor Playstation 4 spelers en eentje extra voor alle 10 mensen met een Playstation 5.

Afgelopen maand werd bekend gemaakt dat A Plague Tale een vervolg zou krijgen. Daarnaast maakte Asobo Team ook bekend dat er een remaster onderweg is voor de Playstation 5 en Xbox Series X|S. Deze remaster verschijnt in juli en op dezelfde dag mogen Playstation 5 spelers zonder extra kosten aan de slag met deze remaster. A Plague Tale Innocence is namelijk onderdeel van de Playstation Plus line-up voor juli.

A Plague Tale: Innocence for PS5, Call of Duty: Black Ops 4 and WWE 2K Battlegrounds for PS4 are your PlayStation Plus games for July: https://t.co/Ge3l6Z73d3 pic.twitter.com/6MleafBoEm — PlayStation (@PlayStation) June 30, 2021

Heb je nog geen Playstation 5 in huis? Dan kan je misschien wel je lol op met Call of Duty: Black Ops 4 en WW2K Battlegrounds vanaf dinsdag 6 juli. A Plague Tale is alleen beschikbaar voor de Playstation 5 spelers. Het betreft namelijk de next-gen remaster en niet de basis game. Sony streeft om steeds vaker zogenaamde Day One releases aan te bieden in hun Playstation Plus lne-up. Zo zagen we eerder al Destruction Allstars, Oddworld en Maquette op de eerste dag van release al verschijnen via Playstation Plus.

Let op dat bijna alle titels van juni vanaf dinsdag 6 juli niet meer gratis toe te voegen zijn aan je digitale bibliotheek. Virtua Fighter 5 blijft beschikbaar tot 2 augustus. Star Wars Squadrons en Operation Tango zijn vanaf 6 juli niet meer gratis beschikbaar. Voeg ze dus nog snel toe aan je bibliotheek!