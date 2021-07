Ghost of Tsushima Director’s Cut aangekondigd

Ghost of Tsushima verschijnt volgende maand op Playstation 5 via de Director’s Cut. De game profiteert van de nieuwe features die Playstation 5 biedt, maar brengt ook een gloednieuw eiland met zich mee.

Iki is het nieuwe speelbare eiland in Ghost of Tsushima Director’s Cut op Playstation 4 en Playstation 5. Er zijn nog weinig details bekend gemaakt omtrent dit eiland, maar het brengt in ieder geval een nieuw verhaal met zich mee. Er worden ook nieuwe personages geïntroduceerd op dit eiland. Spelers van de originele game kunnen hun spelbestand overzetten om direct aan de slag te gaan met de nieuwe content. Nieuwe spelers kunnen aan de slag op het Iki eiland vlak na het begin van het tweede hoofdstuk.

Ghost of Tsushima Director’s Cut verschijnt op 20 augustus voor Playstation 4 en Playstation 5. Een upgrade naar de Director’s Cut op Playstation 4 en Playstation 5 is mogelijk, maar niet geheel kosteloos. Indien je van het basisspel wilt opwaarderen naar de Director’s Cut op Playstation 4 kost dit $19,99. Opwaarderen van het basisspel naar de Director’s Cut op Playstation 5 kost $29,99 en opwaarderen van de Director’s Cut op Playstation 4 naar Playstation 5 kost $9,99.

Op Playstation 5 profiteren spelers van kortere laadtijden, haptic feedback, adaptive triggers en 3D audio. In het basisspel ontbrak de Japanse lipsynchronisatie. De ontwikkelaars zijn hard aan het werk geweest om dit ook toe te voegen voor de Director’s Cut.