Ghostwire: Tokyo uitgesteld naar begin 2022

Ghostwire: Tokyo, de misschien wel laatste game van Bethesda op Playstation is uitgesteld naar begin 2022. Oorspronkelijk stond de game gepland voor release in 2021. Aangezien de lange stilte was een bericht over uitstel te verwachten.

De lange afwezigheid van nieuws rondom Ghostwire: Tokyo deed ons en het internet al vermoeden dat een uitstel in de pijpleiding zat. Vooral gezien we het najaar van 2021 al naderen en er nog steeds geen datum gecommuniceerd is geworden. Daarnaast schoof Deathloop van Bethesda’s Arkane Studios ook al enkele maanden op. Het is onwaarschijnlijk dat Playstation de laatste 2 Bethesda titels voor de Playstation 5 zo kort op elkaar wilt laten lanceren.

Ook met het bericht over uitstel is er geen nieuwe datum bekend gemaakt. Enkel dat de game nu begin 2022 moet verschijnen op de Playstation 5. Net als Deathloop, verschijnt Ghostwire: Tokyo in eerste instantie alleen voor de Playstation 5. De game is een jaar lang exclusief voor dit platform, waarna het ook op de Xbox kan en zal verschijnen. De exclusiviteit afspraken rondom Deathloop en Ghostwire werden tussen Bethesda en Sony gemaakt vóór de overname van Bethesda door Microsoft.

Naar alle waarschijnlijkheid verschijnt er na Ghostwire: Tokyo geen game meer van Bethesda op de Playstation consoles. Tijdens de Xbox en Bethesda E3 showcase maakte Microsoft een heel duidelijk statement door te openen met een Bethesda titel en de sluiten met een Bethesda titel. Beide titels komen niet naar Playstation. Microsoft opende de showcase met een eerste echte blik op Starfield voor PC en Xbox. Microsoft sloot de showcase met Redfall, wederom alleen Xbox en PC.