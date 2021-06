Starfield verschijnt in november 2022, maar niet op Playstation 5

Starfield is exclusief in ontwikkeling voor Xbox Series X|S en Windows PC. De game staat gepland voor release eind 2022, maar verschijnt dus niet op de next-gen console van Sony.

Microsoft maakt een duidelijk statement met de opening van hun showcase tijdens E3 2021. Starfield Verschijnt exclusief voor Xbox Series X en Xbox Series S en Windows PC. De game is vanaf dag één speelbaar via Game Pass. De voorlopige releasedatum is nog even van ons verwijderd. 11 november 2022 moet de game verschijnen. Precies 11 jaar na The Elder Scrolls V: Skyrim.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van Bethesda dat de studio zelf een nieuwe IP aan het ontwikkelen is sinds de jarenlange successen van The Elder Scrolls en Fallout. De game verschijnt niet op de vorige generatie consoles en wordt ontwikkeld in de gloednieuwe Creation Engine 2.

Microsoft begint de vruchten te plukken uit de overname van Bethesda. Al maanden wordt er gegist wat er precies gaat gebeuren met toekomstige Bethesda titels. Nu is het duidelijk wat de plannen zijn. Starfield is in ieder geval niet onderweg naar Sony’s console.