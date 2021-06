Redfall aangekondigd voor Xbox Series X|S en PC

Redfall is een gloednieuwe IP in ontwikkeling bij Bethesda’s Arkane Studios. De makers van Prey werken aan een shooter in een open wereld die exclusief verschijnt op Microsoft platformen in 2022.

Microsoft opent haar Xbox en Bethesda showcase met een statement. Starfield exclusief voor Xbox en PC. Microsoft sluit dezelfde showcase af met ditzelfde statement, maar dan met een andere game van Bethesda. Redfall is in ontwikkeling bij Arkane Studios en verschijnt ergens in de zomer van 2022 exclusief voor Xbox Series X|S en PC.

Het mag nu wel duidelijk zijn wat de overname van Bethesda betekent voor Playstation spelers. Wil je in de toekomst genieten van nieuwe avonturen in de werelden van Bethesda en haar ontwikkelstudios? Dan moet je deze gaan spelen op PC of een Xbox.

Microsoft sluit af met een cinematische video voor Redfall. De open-wereld shooter toont nog geen gameplay en is ongeveer nog een jaar van ons verwijderd. Zodra de game verschijnt is deze net als alle andere Xbox en Bethesda titels vanaf dag één al speelbaar via Game Pass.

Wat was jouw favoriete game van de Microsoft showcase? Starfield? Halo Infinite, of toch iets anders? Miste je nog iets? Een update over Fable bijvoorbeeld?