Fanatec aan de slag met racing gear voor Gran Turismo

Alle Playstation 5 spelers kunnen het beamen, de haptic feedback is niet zomaar een gimmick. De technologie in de controller is revolutionair en voegt een hele nieuwe dimensie toe aan je speelwereld. Fanatec, bekend van sim-racing randapparatuur gaat aan de slag om officiële Gran Turismo racing gear te maken. Deze nieuwe sturen en wie weet wat nog meer komen gepaard met een nieuwe technologie.

De Advanced Force-feedback technologie richt zich er op om de verschillen tussen sim-racing en racen in de echte wereld nóg kleiner te maken. Kazunori Yamauchi, Producent van de Gran Turismo spellenreeks is in ieder geval zeer enthousiast over de samenwerking.

“Fanatec has been on the leading edge of simulation hardware technology for many years. While the quality and performance of their products are impressive, it’s their desire to innovate in motorsports that resonates with us the most. Polyphony Digital and Fanatec share this same spirit and long-term ambition, and I’m very excited about what we can create together.”