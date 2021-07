Nickelodeon heeft nooit een Super Smash Bros. invite gekregen

Nickelodeon, de bekende TV zender waar je vroeger (of nog steeds, ik oordeel niet) Spongebob op keken maakt een eigen vechtspel. Dit is wat gebeurt als je Nintendo iedere week smeekt om een Smash Invite, maar er nooit eentje krijgt.

Dan maak je gewoon je eigen Super Smash Bros. game en noem je het: Nickelodeon All-Star Brawl. Het is alsof de producent een beetje aan het worstelen was met de de Smash versie voor de Wii en Playstation All-Stars. Wat ook mogelijk is, is dat we in een soort alternatieve tijdlijn terecht zijn gekomen. Een tijdlijn waarin de tijdreizer het Nintendo logo veranderde in het Nickelodeon logo. Dit is vervolgens wat er met de tijdlijn gebeurde:

Nickelodeon All-Star Brawl is dus een vechtspel in dezelfde geest als Super Smash, maar dan volledig met bekende personages van de Tv zender. Niet alleen Spongebob en Sandy zijn beschikbaar, maar ook de volgende beroemde personages:

Michelangelo (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Leonardo (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys)

Powdered Toast Man (Ren & Stimpy)

SpongeBob SquarePants (SpongeBob SquarePants)

Sandy Cheeks (SpongeBob SquarePants)

Patrick Star (SpongeBob SquarePants)

Oblina (Aaahh!!! Real Monsters)

Lucy Loud (The Loud House)

Lincoln Loud (The Loud House)

Helga (Hey Arnold!)

Reptar (Rugrats)

Zim (Invader Zim)

Danny Phantom (Danny Phantom

Alle levels waar je op speelt zijn uiteraard gebaseerd op de verschillende TV series. Er zijn in totaal 20 verschillende levels om op te spelen. Ergens in het najaar moet Nickelodeon All-Star Brawl verschijnen voor Playstation 5, Xbox Series X|S, Playstation 4, Xbox One en Nintendo Switch.