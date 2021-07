The Coalition laat eerste UE5 demo zien

The Coalition, onder andere bekend als ontwikkelaar voor Gears of War, heeft tijdens een presentatie op het GDC 2021 een Lumen en Nanite technische demo laten zien binnen Unreal Engine 5. Check het hier!

De demo vanuit The Coalition, Alpha Point, heeft verder geen directe connectie met Gears of War’s nieuwe game, of een andere game daarentegen. Het is puur en alleen bedoeld om gamers en fans van UE5 een klein likje te geven van de toekomst. Hoe kort de demo ook moge zijn, het likje smaakt naar meer! Bekijk de video hier beneden:

Oh, je dacht dat The Coalition klaar was? Nou, dacht het niet! De ontwikkelaar liet namelijk ook een render zien van een personage. Ook dit personage representeert geen Gears of War sequel of wat je nu ook denkt! Maar, het laat zien hoe ieder haartje individueel kan bewegen, hoe iedere rimpel te zien is en hoe iedere detail op de gesp scherp en gedetailleerd is. Check ook deze character render hier beneden:

Unreal Engine heeft op haar YouTube kanaal ook de volledige presentatie gezet. Hier kan je screenshots zien, informatie vergaren en weggeblazen worden door een boel vakjargon. Maar, het is een uurtje met een kijk naar toekomstige games, films en meer! Het mooiste van alles? Unreal Engine 5 is er niet alleen voor ontwikkelaars, maar voor iedereen!

Kijk jij uit naar een toekomst met Unreal Engine 5? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!