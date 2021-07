Hold it! Het bewijsmateriaal meldt dat Ace Attorney na een aantal jaartjes terug is met een hele andere cast aan personages. Objection! Maar dat kan niet! Phoenix Wright is de bekende hoofdpersoon uit de langlopende franchise. Take That! Ik concludeer dat het succes van de serie niet afhankelijk is van Phoenix Wright, en wel met deze review!

The Great Ace Attorney Chronicles is een verzameling van twee games binnen de franchise die het westen nooit gezien heeft. Origineel verschenen de twee delen enkel in Japan op de Nintendo 3DS en smartphone. Het is een vertakking van de populaire Ace Attorney franchise die zich afspeelt velen jaren vóór de gebeurtenissen uit de verhalen van Phoenix Wright. Je speelt namelijk één van de verre Japanse voorouders van Phoenix Wright! Het is aan jou, om als lerende advocaat, Ryunosuke Naruhodo de waarheid boven tafel te krijgen. Dit doe je verspreid over 10 cases, vijf per game, waarbij je één overkoepelend verhaal volgt die zich strekt over de twee games.

Je goed Recht

The Great Ace Attorney Chronicles speelt zich af in het victoriaanse tijdperk gedurende de 19e eeuw. Ryunosuke’s verhaal speelt zich zowel af in Japan als in Engeland waarbij je zowel de rol van advocaat en detective op je neemt. De 10 cases zijn ofwel zaken die zich afspelen in een rechtszaal, of op een crime-scene. Iedere zaak snoept zo’n 5 tot 6 uurtjes van je tijd weg waarbij je gedurende de zaken op het puntje van je stoel zit om de waarheid te ontrafelen. De game doet dit gepaard met een cast aan ontzettend charmante personages waaronder Kazuma Asogi, Susato Mikotoba, de Engelse detective Herlock Sholmes en Barok van Zieks om er maar een aantal te noemen.

Aangezien je de nodige uurtjes met deze personen in de rechtszaal of op de crime-scene doorbrengt raak je enigszins verbonden met deze personages. In de wilde rit waarbij iedere case nieuwe elementen met zich mee brengt, nieuwe personages introduceert en je kritische blik op de proef stelt kent The Great Ace Attorney Chronicles geen enkel saai moment. Het is constant volledige actie, wendingen, mooie interactie en ontrafelingen.

Aangezien de game zich meer dan 100 jaar geleden afspeelt is de wereld in een iets andere staat. Engeland is een grote macht en heeft het goed voor elkaar. Japan wordt gezien als een primitief eiland en de Engelse personages zijn niet schuw om je hier op te attenderen. Stereotypering is een groot onderdeel in deze titels en dit geeft je een beetje een blik op het verleden, alhoewel het natuurlijk wel heel erg wordt overdreven. Toch schept het een beetje de opvattingen van toen en toont het duidelijk de gebreken van het rechtssysteem uit toentertijd.

Dance of Deduction

De gameplay in The Great Ace Attorney Chronicles kun je denk ik het beste vergelijken met een visual novel en een point-and-click adventure game. Waarbij je crime-scenes nauwkeurig doorspeurt naar hints en verwijzingen op een point-and-click achtige manier, veranderd de rechtszaal in een visual novel waarbij je getuigenissen in twijfel moet trekken door het te ontkrachten met keiharde bewijzen en redenaties.

Als je denkt de zaak gekraakt te hebben en het euforische gevoel door je lichaam schiet wanneer je een significante wending aan de case brengt wacht er bijna altijd een verrassing op je. Opnieuw een wending waardoor de beschuldigde toch weer schuldig lijkt en de rechter dichter bij zijn vonnis komt. Ryunosuke is namelijk een verdedigingsadvocaat en het is nu eenmaal zo dat de beschuldigde eigenlijk altijd schuldig is tenzij er keihard bewijs is dat dit niet zo is. Je begint dus iedere keer met een achterstand.

Laat je hier vooral niet door afschrikken. Alhoewel de game op sommige momenten best uitdagend kan zijn is het geen advocaten-simulator of hardcore detective game waarbij je de verkeerde persoon kan beschuldigen. Je kunt fouten maken in je proces, maar de uitkomst is eigenlijk al in steen gegoten. Je speelt namelijk een game met echt een heel nauw in elkaar gestoken verhaal met hele toffe personages zowel als bondgenoot als oppositie. Dit is dan ook de drijfveer van de game en kan je in de opties er zelfs voor kiezen dat de game zich automatisch speelt. Je hoeft hier dan dus geen enkele knop in te drukken. Enjoy the ride! Handig als je echt, echt even niet verder komt, maar die heb je waarschijnlijk niet of nauwelijks nodig.

Presenteer bewijslasten

The Great Ace Attorney ziet er kleurrijk en afgewerkt uit. De 3D omgevingen en personages zijn mooi vormgegeven en bevatten genoeg animatie en uitdrukkingen om het gedurende de hele rit interessant te houden. Te bedenken dat de originele uitgave op de 3DS was is wonderbaarlijk. Tot op de dag van vandaag heeft deze grafische stijl zich goed hoog gehouden, al is de resolutie natuurlijk hoger om het lekker scherp te presenteren op onder andere de Playstation 4.

De soundtrack in de game is ook heel erg goed. De juiste tonen in de verschillende soundtracks die precies op tijd op bepaalde key-momenten begint af te spelen maakt de hele vibe compleet. Zo hoor je bepaalde soundtracks net op het moment dat je de zaak op zijn rug keert, of wanneer er onverwachte wending plaatsvindt. Het versterkt het gevoel die de game je mee wilt geven op dat moment en de simpele maar pakkende melodieën neurie je nog lang mee.

Er is weinig aan op te merken, maar persoonlijk zou de presentatie voor mij helemaal compleet zijn met volledige voice-acting. Aangezien je een dik boek aan leeswerk uit hebt na het spelen van deze game is dit onwaarschijnlijk, maar de korte tussenfilmpjes met stemmen verrijken de ervaring wel. Dit zou voor mij de kerst op de taart zijn om deze game een dikke 10 te geven. En dat brengt me ten slotte bij het volgende punt.

Verdict

Aangezien je als lezer in deze review geen mogelijkheid krijgt tot kruisverhoor zoals in de game, moet je het doen met mijn vonnis. En mijn vonnis is, dat ik deze game schuldig verklaar voor het zorgen van een schitterend spektakel waar ik geen genoeg van heb kunnen krijgen. De personages, het verhaal, de wendingen, ontrafelingen en de algemene presentatie voor oog en oor waren puur genot. Ja, het is misschien niet voor iedereen, maar ook ik was in de veronderstelling deze franchise niet voor mij weggelegd zou zijn. Daarmee concludeer ik ook dat The Great Ace Attorney Chronicles een perfecte start kan zijn voor jouw Ace Attorney reis. Het is bovendien een prequel.