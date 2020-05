hoe groot is de sprong naar Unreal Engine 5?

Epic Games toonde gister tijdens een Summer Game Fest 2020 livestream de eerst echte Unreal Engine 5 tech demo. Deze demo werd getoond op een Playstation 5. Hoe groot is de sprong vergeleken met Unreal Engine 4?

Ten eerste, wij waren erg onder de indruk van de next-gen Unreal Engine 5. De belichting, de driehoeken, de DRIEHOEKEN?! Nee, maar in alle serieusheid. Next-gen begint vorm te krijgen en deze eerste echte tech demo zag er fantastisch uit. Met graphics die bijna fotorealistisch zijn. Dit komt door een aantal aspecten. Nanite is één van deze features. Deze feature zorgt voor film-quality assets met het gebruik van voornamelijk driehoeken. Deze technologie werd onder andere toegepast in de CGI van The Mandalorian. Dit gaat tot op sub-pixel niveau, wat zorgt voor kwaliteit en scherpte als nooit tevoren. Een rots is echt een rots, met iedere millimeter aan detail van dien.

De tweede grote feature is Lumen. En dat klinkt bekend in de oren, want het gaat over belichting. Deze belichting is dynamischer en slimmer dan ooit. Licht kan weerkaatsen van muur tot muur, van rots tot rots. Deze belichting zorgt ervoor dat iedere scene die je in komt direct tot leven komt. Lumen heeft effect op de zon, de maan, op vuur en ga zo maar door. Ieder stukje licht is reactief en dynamisch. In de tech demo hierboven zie je direct de impact van het licht in de grotten.

Er zijn slimmere simulaties en AI in Unreal Engine 5 te vinden. Vleermuizen zijn slim genoeg om een groep te vormen, insecten weten wanneer ze moeten reageren op licht en ga zo maar door! Ditzelfde geld voor de plaatsing van speelbare personages. Denk hierbij aan het klimmen op een rots. Je kan dezelfde muur tien keer omhoog klimmen en je voeten zullen zich iedere keer anders plaatsen, gebaseerd op hoe jouw voet zich het beste kan plaatsen.

Samengevat ziet Unreal Engine 5 er niet alleen adembenemend en film-waardig uit, maar het staat open voor iedereen. En de Playstation 5 die in de demo werd gebruikt laat zien hoe laadschermen onnodig zijn ondanks de biljoenen driehoeken en belichtingen aanwezig. Natuurlijk, niet iedere game zal er zo uit gaan zien als deze en dit is pas begin van een nieuwe generatie, maar het is ook spannend. Het is spannend om onderdeel te zijn van een nieuwe generatie die realistischer is dan ooit, vind je ook niet? Alleen, hoe vergelijkt het zich tegenover de Playstation 4 tech demo? Is de sprong echt zo groot?

Even een stapje terug!

De video hier boven is van 2013, ruim zeven jaar geleden. Toen konden wij zien hoe Unreal Engine 4 tot leven kwam. Tuurlijk, de video hier boven was toen het begin van een nieuwe generatie en UE4 heeft zich flink verbeterd als je het in 2020 zou bekijken. Toch is het tof om te zien hoe groot de sprong tussen toen en nu daadwerkelijk is. Unreal Engine 4 focuste zich op onder andere character modellen en het verbeteren van omgevingen. Zo werd vuur, ijs en water in het middelpunt van de tech demo gesteld. Ook stonden gezichten en slimme uitdrukkingen in het middelpunt van de afgelopen jaren.

Games die gebruik van UE4 maken, zijn onder andere Hellblade, Fortnite en de recentere Bleeding Edge. Deze games laten vooral de veelzijdigheid van de engine zien. Fortnite is heel cartoony en goofy, waar Hellblade veel donkerder, bruter en serieuzer is. Deze veelzijdigheid was naar mijn mening één van de krachten van Unreal Engine 4. Waar Unreal Engine 5 haar kracht licht bij detail en belichting, in combinatie met de snelheid van de PS5/ Xbox Series X SSD technologie. De sprong tussen beide generaties is dan ook erg groot, waar het niet alleen draait om het grafische, maar ook om slimme AI’s en snelle laadtijden. Ik ben geen development expert of game-developer of wat dan ook, maar het verschil tussen beide tech demo’s is immens groot! Wij kunnen niet wachten om meer nieuwe games op onder andere deze engine te zien lopen.

Je ziet in de twee video’s een duidelijk verschil tussen UE4 en UE5. Wat is voor jou het grootste verschil en welke game wil jij zien lopen op deze engine? Laat het ons weten in de reacties op Facebook of hier beneden.