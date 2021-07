Prijsvraag: Win Samurai Warriors 5 voor Xbox

Morgen is het zover, de release van Samurai Warriors 5. Binnenkort hebben wij de review voor je klaar staan, maar het is natuurlijk nog leuker om zelf er mee aan de slag te gaan!

Om de release van alweer het vijfde genummerde deel in de serie te vieren geven wij eenmaal de game weg voor Xbox. Je kunt de game spelen op een Xbox One, maar ook op je gloednieuwe Xbox Series X of Xbox Series S.

Wil jij kans maken op deze game om vlak na release direct aan de slag te gaan? Lees dan hier beneden hoe je kans kunt maken!

Hoe kan ik winnen?

Deelnemen aan de prijsvraag is heel gemakkelijk. Er zijn maar twee dingen die je hoeft te doen.

Deel deze prijsvraag op Facebook. Laat hier beneden, of in het Facebook bericht een reactie achter met jouw antwoord op de volgende vraag: Waarom zou jij graag aan de slag willen gaan met deze nieuwe Samurai Warriors game?

Je kunt tot en met vrijdag 30 juli 18:00 mee doen met de prijsvraag. Vervolgens maken wij de winnaar zo snel mogelijk bekend en wordt de prijs uitgedeeld!

Over Samurai Warriors 5

Het verhaal speelt zich af tijdens het Sengoku tijdperk. tijdens dit tijdperk breekt er een grote oorlog uit en proberen belangrijke figuren om de macht te grijpen. Tijdens alle bombarie is er één persoon die het allemaal van bovenaf ziet gebeuren. Dit is Nobunaga Oda. Dit verhaal begint met dat personage en zijn jeugdvriend Toshiie Maeda terwijl ze een gevecht aangaan met het Imagawa leger om Ieyasu te redden.

Zoals je misschien gewend van van de Warriors titels is het een Musou titel en vecht je dus als sterk personage tegen legers van vijanden. Honderden van deze verschijnen tegelijk op je beeldscherm en hier hak je vervolgens met stijlvolle aanvallen doorheen.